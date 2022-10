Iva Zanicchi durissima con Peron “Mi doveva abbracciare e ha detto di no”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi, nel salotto di Oggi è un altro giorno si è scagliata contro Samuel Peron. Gelo in studio, ma cosa è accaduto?

Grande attesa per l’inizio del programma più amato di casa Rai, ovvero Ballando con le stelle. Il programma avrà inizio esattamente questa sera e come sempre andrà in onda su Ra 1. L’attesa è ormai finita e questa sera vedremo Milly Carlucci al timone della nuova stagione di Ballando con le stelle, con i nuovi concorrenti. Una tra tutte Iva Zanicchi, la quale nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno. Pare che in occasione della sua ospitata nel salotto di Serena Bortone, Iva si è lasciata andare ad una serie di battute che non sono passate inosservate.

Iva Zanicchi crea il caos all’interno dello studio di Oggi è un altro giorno

Iva Zanicchi nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. In occasione della sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, dove ballerà insieme a Samuel Peron, la cantante si è lasciata andare a delle battute piuttosto pungenti.

La cantante contro Samuel Peron “Pensa che stro…..”

Iva ha letteralmente creato il caos all’interno dello studio di Oggi è un altro giorno. Ad un certo punto ha simulato un passo di tango che non le è proprio riuscito e poi alla fine si è lasciata andare ad una battuta poco carina nei confronti del suo compagno di ballo. “Pensa che stron..o mi doveva abbracciare e mi ha detto ‘no, non ci arrivo!’ Mi ha detto di dimagrire 3 chili.” Queste le parole di Iva che, come sappiamo, è molto ironica e spesso le cose le dice in modo simpatico e divertente.

Iva felice di iniziare la sua avventura a Ballando con le stelle

Inevitabilmente, poi, la cantante sembra aver rilasciato delle dichiarazioni sul programma del sabato sera. “Io vado a Ballando per vincere. Tutti dicono che vanno lì per divertirsi… ma io vado con l’intento di vincere.” Queste le parole di Iva, che sembra essere molto decisa e determinata e non vede l’ora di iniziare questa esperienza, all’interno del programma di Milly Carlucci.