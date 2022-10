Alberto Matano compie 50 anni, chi cosa è accaduto alla sua festa

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano compie 50 anni e organizza un party esclusivo per lui. Ecco i vip presenti alla festa.

Alberto Matano compie 50 anni e festeggia in grande, ma così come accaduto per il suo matrimonio, anche questa volta mancavano diversi vip all’appello. Ma dove ha festeggiato il noto conduttore de La vita in diretta e chi era presente al party esclusivo?

Alberto Matano compie 50 anni e festeggia insieme ad amici e colleghi

Alberto Matano, noto conduttore de La vita in diretta nei giorni scorsi ha compiuto 50 anni. Un grande traguardo che sicuramente vale la pena festeggiare e per questo motivo ha organizzato un bellissimo party super glamour. Dove? Al Jackie O’, ovvero lo storico locale che si trova nella Capitale, dove sono arrivati diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo, proprio per lui.

Duecento invitati per la festa di compleanno di Matano, tanti vip

Alberto è apparso con un look davvero molto elegante, in total black, camicia e pantaloni scuri, sorridente, con al suo fianco proprio il marito Riccardo Mannino, che ha sposato lo scorso mese di luglio. Come abbiamo già anticipato, al party erano presenti diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Immancabile la sua grande amica, ovvero Mara Venier, e poi ancora Salvo Sottile, Eleonora Daniele. Non sono neppure mancati Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Alba Parietti, insieme al figlio Francesco Oppini. Tra gli invitati abbiamo visto anche Enrico Mentana insieme alla fidanzata Francesca Fagnani, Marina La Rosa e Francesca Barra. Tutti hanno festeggiato, mangiato, bevuto, brindato e ballato.

Torta al cioccolato, tanto champagne e tante risate

Per l’occasione il locale è stato addobbato con tanti brillantini dorati, all’incirca presenti 200 persone che hanno voluto circondare il conduttore di tanto affetto e amore. Sul finire della serata è arrivata anche la torta, una buonissima torta tutta cioccolato e panna. Tante, tantissime le foto che sono apparse sui social e soprattutto sul profilo di Alberto, che è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati di tutti i tempi e lo ha testimoniato il fatto che tanti amici e colleghi sono corsi, dopo essere stati invitati a questa bellissima festa.