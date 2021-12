Ballando, Mietta decide di rompere il silenzio su cosa pensa della Lucarelli

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno a Ballando con le stelle c’è anche la bravissima cantante tarantina Mietta che, dopo solo la prima puntata della trasmissione, si è dovuta fermare perchè è risultata positiva al covid. Da lì si è scatenata una polemica quando si è venuto a sapere che Mietta non era vaccinata. In puntata, mentre la cantante era collegata da casa perchè in isolamento, la Lucarelli le ha fatto la domanda diretta “Sei vaccinata?” a cui Mietta non ha voluto rispondere lasciando intendere che la risposta fosse no come effettivamente è.

Mieta dice la sua su ciò che è accaduto a Ballando

Mietta ha deciso di rivelare perchè non ha ancora fatto il vaccino e lo ha detto in occasione di un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano Magazine rispondendo così: “Non l’ho fatto perché sono reduce da uno shock anafilattico”.

E poi ha aggiunto: “Non ero serena ed ero reduce da uno choc anafilattico. Mi è mancato il respiro. Così ho solo avuto paura. L’unico modo per tranquillizzarmi sarebbe stato fare degli accertamenti. Poi avevo anche in programma un intervento. Ma ripeto, erano e sono cose personali … Ho solo voluto aspettare il mio tempo perché dovevo affrontare i miei accertamenti per stare serena e procedere al vaccino”.

Poi ha spiegato che lei con le medicine ha, in un generale, un pessimo rapporto: “Se ho mal di denti me lo tengo e così il mal di testa. Quando ho pensato di fare il vaccino mi sono ritrovata in una marea di informazioni che mi arrivavano ogni giorno. Per me che soffro di attacchi di panico è stato qualcosa che mi ha turbato parecchio”.

Mietta rivela cosa pensa del comportamento di Selvaggia Lucarelli

Mietta ha, inoltre, rivelato cosa pensa del comportamento di Selvaggia Lucarelli e ha detto: “Non sono stata attaccata da Selvaggia, che ha fatto la sua domanda legittima, ma dai leoni da tastiera e non solo”.

E poi: “Mi è sembrato che la mia vita fosse stata sputtanata davanti a tutti. Io vorrei essere diretta e sicura come Selvaggia Lucarelli, ma ho una riservatezza diversa. Ripeto e concludo: la sua domanda era legittima ma io ho mostrato solo un eccesso di riservatezza davanti ad una richiesta specifica. La stessa riservatezza che io ho nella mia vita privata”.

E poi ha voluto cambiare discorso e si è concentrata su Ballando con le stelle e ha detto: “Tifo Sabrina Salerno per la vittoria finale ma anche Arisa ha delle possibilità.”

Lei, invece ha perso lo spareggio ma non è ancora tutto deciso.