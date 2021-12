Sonia Bruganelli una furia contro Adriana Volpe: “Non ce la fa proprio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non vadano d’accordo questo non è un mistero per nessuno, che le due non abbiano proprio nulla in comune è chiarissimo a tutti ma, certamente, chi non perde occasione per attaccare è la Bruganelli che, quando ha qualcosa da dire, non ci pensa su due volte.

Vediamo cosa è accaduto.

Adriana Volpe racconta cosa è accaduto durante una pausa pubblicitaria: “Me ne ha dette di tutti i colori”

Anche quando pare che tra le due opinioniste la tensione stia un po’ calando ecco che arriva subito qualcosa che destabilizza gli equilibri.

Adriana Volpe ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in occasione della quale ha rivelato che, durante l’ultima puntata de Il grande fratello vip, quella andata in onda lunedì, dietro le quinte ha litigato con Sonia Bruganelli perché quest’ultima l’ha attaccata con durezza.

Adriana Volpe ha raccontato: “Dietro le quinte abbiamo continuato a discutere. C’è stata la pubblicità e lei mi ha accusato di essere la paladina delle donne piagnucolone e del vittimismo e di usare questo politicamente corretto sempre a fin di bene facendo la buonista”.

Poi la Volpe ha anche aggiunto: “Me ne ha dette di tutti i colori e io ho reagito, le ho detto sei proprio una donna insensibile, ma come fai a difendere l’indifendibile?”, riferendosi a Solei e poi ha anche aggiunto: “ Diciamo la verità, quella ragazza usa delle frasette studiate per mandare in bestia le persone. Via via qualche scivolone l’ha fatto. Però dico anche per fortuna che c’è Soleil perché crea grandissime dinamiche e porta livelli sempre differenti di dialoghi e di racconto. Quando fa errori gravi va ripresa subito”.

Infatti, la Volpe di riferiva all’accusa di Solei alla Trevisan: “Soleil ha toccato un tema molto delicato. Ha seguito la linea della vita di Miriana e quindi sa perfettamente il suo passato. Sa che è una donna a cui è stato tolto anche l’utero e quindi la menopausa non menopausa è data pure da questo intervento molto delicato e forse quella se la poteva proprio evitare. Inutile girarci troppo intorno e giustificare. Questa frase è pensata ed è anche offensiva. E credo sia tanto offensivo dire questo discorso a Miriana. Soleil non ha rispettato il dramma che c’è dietro a tutto questo”.

La reazione di Sonia Bruganelli dopo le dichiarazioni di Adriana Volpe

Dopo che Adriana Volpe ha rilasciato questa intervista che è diventata, ben presto, di dominio pubblico, la moglie di Paolo Bonolis, sui social, ha scritto un post al veleno contro la collega opinionista: “Non ce la fa proprio a tacere!”.

E poi, in tono sarcastico, ha anche aggiunto: “Menomale che c’è lei che racconta!”.