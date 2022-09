Francesco Totti e Noemi Bocchi a cena insieme, le foto non lasciano dubbi

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e la sua presunta fidanzata sono stati paparazzati insieme nello stesso ristorante. Continua la frequentazione tra i due. Ecco l’indiscrezione di Chi.

Continuano ad emergere delle indiscrezioni sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Mentre quest’ultima continua la sua pazza estate, tra un viaggio e l’altro, ma da single, l’ex capitano della Roma continua la sua frequentazione con Noemi Bocchi, colei che si dice sia la sua nuova compagna. Adesso sono anche arrivate delle foto dell’ex calciatore e della sua nuova fidanzata. I due sono stati paparazzati mentre entrano ed escono dallo stesso locale. Avrebbero tentato di depistare i paparazzati entrando e uscendo dal locale in momenti diversi. Ad ogni modo, facciamo un pò di chiarezza.

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme a cena in un noto locale di Terracina

Emergono delle indiscrezioni su Francesco Totti e Noemi Bocchi, la donna che si dice sia la sua nuova compagna ormai da diversi mesi. Ebbene, sul numero di Chi in edicola oggi mercoledì 7 settembre, sono state pubblicate alcune foto che ritraggono i due mentre entrano ed escono dallo stesso locale. Come anticipato, i due avrebbero tentato di passare inosservati, entrando e uscendo dal locale in momenti diversi.

Le foto pubblicate da Chi

E’ chiaro che Francesco e Noemi fossero insieme nello stesso locale e seduti proprio allo stesso tavolo, insieme anche ad un gruppo di amici fidati. La coppia è stata paparazzata all’Hostaria del Vicoletto un ristorante piuttosto rinomato che si trova a Terracina, un comune vicino Sabaudia e San Felice Circeo.

Separazione tra Francesco e Ilary, le indiscrezioni

Emergono anche nuovi dettagli circa la separazione tra Francesco e Ilary, diffuse sempre da Chi Magazine. “Totti ha le idee molto chiare sul fronte della separazione da Ilary. Mentre, da un lato, nega che la causa sia la frequentazione con Noemi, dall’altro il suo entourage fa filtrare che anche Ilary abbia avuto in passato una “distrazione” e il conto finirebbe in pareggio, con una soluzione consensuale e pacifica. Non solo: Totti auspica che la pratica si chiuda rapidamente, senza guerre legali o mediatiche, per il bene dei figli, che vengono prima di tutto”. Questo quanto si legge su Chi. Si dice anche che Ilary non potrà andare in tv a raccontare la sua verità, nemmeno nel salotto di Silvia Toffanin, la sua cara amica a Verissimo.