Francesca Chillemi diretta su Can Yaman: “Ci vogliamo bene”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Chillemi e Can Yaman, ancora protagonisti del gossip. Adesso l’ex Miss Italia fa chiarezza sul loro rapporto.

Si torna a vociferare che tra Francesca Chillemi e Can Yaman ci sia del tenero. Ebbene, i due protagonisti della fiction Viola come il mare, in onda dal 30 settembre su Canale 5 sono stati nei mesi scorsi al centro del gossip. Si era detto che tra i due potesse esserci un rapporto speciale, notizia che però entrambi, ma soprattutto Francesca ha smentito. Adesso, in occasione della loro partecipazione al Festival del cinema, queste voci sono tornate ad essere più insistenti. Ad intervenire e cercare di fare chiarezza è stata proprio lei, Francesca. Ma cosa ha riferito?

Francesca Chillemi e Can Yaman protagonisti del Festival del cinema di Venezia

Francesca Chillemi e Can Yaman sono i protagonisti della fiction Viola come il mare, in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 30 settembre 2022. I due sono stati anche i protagonisti di questo Festival del cinema di Venezia, che si sta svolgendo proprio in questi giorni. E ‘stato proprio durante un’intervista rilasciata da Francesca che si è fatto chiarezza sulla natura del loro rapporto.

Viola come il mare, l’ex Miss Italia chiarisce il rapporto con Can

Durante la presentazione della fiction intitolata Viola come il mare, targata Lux Vide, Francesca e Can si sarebbero battibeccati più volte, tanto che qualcuno ha immaginato che stessero addirittura litigando. “Noi stiamo scherzando, non è che stiamo litigando. Lo voglio chiarire perché da fuori può sembrare un battibecco ma in realtà ci vogliamo bene”. Queste le parole di Francesca che ha subito voluto chiarire. “Lavorare insieme è stato bello”, ha aggiunto Francesca che ha così voluto puntualizzare il fatto che i due sono soltanto colleghi e niente di più.

Francesca parla del suo personaggio

L’ex Miss Italia ha così parlato anche del suo personaggio Viola, una giovane che si trasferisce da Parigi a Palermo con un solo obiettivo. La giovane vuole ritrovare il padre e riuscire a superare così un grande dolore che porta dentro di se. Purtroppo Viola soffre di una patologia, ovvero la sinestesia. “E’ una serie in cui crediamo. E’ molto divertente e ci sono molti colori all’interno perché il mio personaggio vede le persone in base alle loro emozioni”.