Chiara Ferragni massacrata: “Ma che talento ha?” La giornalista va giù pesante

Chiara Ferragni è finita ancora una volta al centro della polemica. Questa volta l’imprenditrice è finita nel mirino della Cancellieri.

Chiara Ferragni continua ad essere al centro del gossip, ma anche delle critiche. Forse il fatto che sia sempre maggiormente esposta mediaticamente ha fatto si che fosse oggetto di critiche. Ad ogni modo, proprio in questi ultimi giorni Chiara è stata al centro delle critiche arrivate da parte di Rosanna Cancellieri. Quest’ultima è stata ospite a La vita in diretta e pare che sia stata abbastanza critica nei confronti della moglie di Fedez. Ma cosa ha dichiarato?

Chiara Ferragni ancora al centro delle polemiche

Chiara Ferragni in queste ultime ore è finita sotto accusa. Questa volta pare che a scagliarsi contro l’influencer più famosa di tutti i tempi è stata Rosanna Cancellieri. Quest’ultima è stata ospite a La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano che è iniziato soltanto lo scorso lunedì 5 settembre. La conduttrice ha utilizzato delle parole abbastanza dure nei confronti della moglie del noto rapper. Nello specifico le critiche sono arrivate dopo che la stessa Chiara ha postato una foto sul ghiacciaio che ha raggiunto in elicottero insieme ad alcuni amici, per fare un aperitivo a base di champagne. «Cosa vi aspettavate da Chiara Ferragni? Mi pare che abbia festeggiato un compleanno con lancio di pomodori e cetrioli ad un supermercato». Queste le parole di Rosanna durante una chiacchierata con Alberto Matano.

Le accuse di Rosanna Cancellieri

«Non credo che abbia altro che ostentare e far vedere quello che fa, cercando di stupire, perché poi quello che fa deve essere sempre un po’ sopra le righe, visto che poi altri talenti non credo che ne abbia». Queste ancora le parole dichiarate da Rosanna.Le persone presenti in studio hanno comunque sottolineato il fatto che Chiara sia una imprenditrice, ma la replica di Rosanna non è tardata ad arrivare. «Imprenditrice? Attenzione, questo è un argomento delicato: io stimo altri imprenditori che hanno messo sul mercato qualità, prodotti, concetti, imprese… Lei ha messo su il suo Truman Show». Intervenuta sulla questione Stefania Orlando che ha preso le difese di Chiara.

Le difese di Stefania Orlando, la stoccata di Rosanna

«Lei influenza le folle, anche se alza il mignolo sinistro fa polemica… Non dobbiamo scomodare gli ambientalisti, perché non lo fa tutti i giorni. Ha fatto una cosa straordinaria. Per il resto, guardiamo tutte le cose che fa, come quelle a favore delle donne». Ed ancora la Cancellieri ci è andata giù molto pesante nei confronti dell’imprenditrice digitale più famosa al mondo. «Ma che talento hanno? Quello dell’esibizionismo. Quando alle sfilate di moda ho visto mettere per la prima volta nella fila dietro un bravissimo collega del Corriere della Sera, giornalista di costume, penna sottile… per mettere in prima fila influencer, perché la vetrina stava sostituendo l’informazione, ho detto “ahia, mo so’ dolori”. Ma questa è gente che viene usata per pubblicità, ma non è che li dobbiamo celebrare per forza».