Jovanotti fa una dedica alla moglie Francesca e il web impazzisce

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Jovanotti e Francesca Valiani hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio il 6 settembre. La dolce dedica del cantante.

Lorenzo Jovanotti e la moglie Francesca Valiani hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio il 6 settembre. I due stanno insieme da ben 14 anni ed in questa giornata davvero speciale hanno voluto condividere il loro amore con i follower e con i fan, che sono tantissimi. Non tutti forse sanno che Lorenzo in tutti questi anni ha dedicato la maggior parte dei suoi brani romantici proprio alla moglie, Francesca Valiani. Così, anche nel giorno del loro 14esimo anniversario di matrimonio il cantante ha voluto fare una dolce e speciale dedica alla moglie.

Lorenzo Jovanotti e Francesca Valiani, anniversario d’amore

Lorenzo Jovanotti e la moglie Francesca Valiani lo scorso 6 settembre hanno festeggiato ben 14 anni di matrimonio. E’ stata questa un’occasione speciale per il cantante e per la moglie, che hanno potuto così condividere con tutti il loro amore. Su Instagram, l’artista ha condiviso uno scatto di coppia e poi come sottofondo ha scelto uno dei brani più romantici del suo repertorio, ovvero quella intitolata A te.

Le nozze celebrate 14 anni fa, l’amore tra il cantante e Francesca

Jovanotti ha scelto per l’occasione un tratto di questo brano, ovvero quello in cui dice “A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più”. L’artista ha poi ricordato quel 6 settembre quando si è sposato con Francesca. I due sono convolati a nozze a Cortona, proprio dove oggi vivono. La cerimonia è stata celebrata nella Chiesa di Santa Maria Nuova insieme alla figlia Teresa, che aveva nove anni e suonava già il violino. Alla cerimonia hanno preso parte diversi artisti, tra cui Ligabue e Luca Carboni.

Come è nato l’amore tra Lorenzo e Francesca?

Il loro è stato da sempre un grande amore, si conoscono esattamente da quando erano molto piccoli. Il cantante è nato a Roma ma originario della città aretina dove la donna è cresciuta e trascorso tanto tempo durante l’infanzia. Francesca aveva 14 anni mentre lui ne aveva 17. Jovanotti faceva il dj. Stanno insieme esattamente dal 1994 e nel 1998 è nata la figlia Teresa.