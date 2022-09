Elodie e Andrea Iannone ex di Belen, la reazione della Rodriguez

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie e Andrea Iannone si starebbero frequentando ed a confermare questa storia è stata proprio lei, la nota cantante. Secondo alcune indiscrezioni Belen si sarebbe infastidita. Ma cosa c’è di vero?

Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone si stanno frequentando ormai da qualche tempo e la notizia è arrivata proprio nei giorni scorsi. In molti si sono chiesti come l’abbia presa Belen Rodriguez, visto che le due sono comunque amiche e lui è l’ex compagno della showgirl argentina. Cosa sappiamo al riguardo?

Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone sempre più vicini

Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone sono una coppia. I due, infatti, nelle scorse settimane sono stati paparazzati insieme in alcune occasioni. Dapprima sono stati beccati al mare in Sardegna, poi i due sono volati a Lugano, la città svizzera dove vive il pilota. Insomma, tutto farebbe pensare che tra i due ci sia una frequentazione. Proprio nelle scorse ore, l’ex allieva della scuola di Amici avrebbe confermato che Iannone le piace tanto, ma avrebbe anche fatto intendere di non aver aspettative da questo rapporto. “Se dovesse fiorire, fiorirà”, queste le parole di Elodie facendo ovviamente riferimento alla frequentazione con Iannone.

Le parole di Elodie sulla frequentazione con il pilota, ma come ha reagito Belen Rodriguez?

Insomma, sulla base delle parole di Elodie i due sarebbero alle fasi iniziali della frequentazione ed al momento nessuno dei due avrebbe delle aspettative su ciò che potrà essere la loro storia in futuro. Ma cosa c’entra Belen in questa storia? Qualcuno avrebbe detto che la showgirl argentina si sia parecchio innervosita nel momento in cui è venuta a sapere di questa storia. Ma sarà davvero così? Viene da pensare che possa essere impossibile visto che Belen è felicemente tornata insieme all’ex marito Stefano De Martino con il quale pare sia molto felice. Secondo qualche indiscrezione, nel momento in cui è uscita furori la notizia della storia tra Elodie e Iannone, la showgirl avrebbe smesso di seguire la cantante, ma poi si è appurato che le cose non stanno così. Belen, infatti, nelle scorse ore ha lasciato un like ad una foto di Elodie che la ritraeva sul red carpet a Venezia.

Gli ex amori della showgirl argentina

Ricordiamo che Belen dopo aver chiuso la storia con Andrea Iannone era tornata con Stefano poi le cose andarono male e la showgirl si era fidanzata con Antonino Spinalbese con il quale ha avuto la figlia Luna Marì. Poi a sorpresa, dopo la nascita della piccola, Belen si è riavvicinata all’ex marito e adesso i due stanno insieme.