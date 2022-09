Selvaggia Lucarelli prende in giro Giorgia Soleri dopo la figuraccia al Festival del cinema

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia Soleri nelle scorse ore è finita al centro di una vera bufera. La giovane ha tentato di dare una giustificazione ma è stata anche tanto criticata da Selvaggia Lucarelli.

Giorgia Soleri la conosciamo tutti per essere la fidanzata di Damiano David, il leader e cantante dei Maneskin. In questi ultimi anni è stata spesso sotto i riflettori. Proprio nelle scorse ore la giovane donna, ha preso parte al Festival del Cinema di Venezia, ma pare che sia stata protagonista di una figuraccia. Puntuale come sempre, è arrivato il commento di Selvaggia Lucarelli. Ma cosa è accaduto?

Giorgia Soleri, figuraccia al Festival del Cinema di Venezia

La fidanzata di Damiano David, il leader dei Maneskin nelle scorse ore è finita nella bufera. La stessa, nel corso di un’intervista rilasciata un pò di tempo fa, pare avesse ammesso di non essere una grande appassionata del cinema e di quanto addirittura questa arte l’annoiasse. Dopo le sue parole, sono stati in tanti ad essere rimasti parecchio perplessi, quando hanno visto Giorgia sfilare sul Red Carpet a Venezia in occasione del Festival del cinema. In molti le hanno chiesto delle spiegazioni e la giovane ha tentato di giustificarsi. Soleri avrebbe sottolineato il fatto di non essere appassionata a quei film che in qualche modo impongono una passività nello spettatore e non dunque, il cinema in generale.

La giustificazione della Soleri

Poi la giovane avrebbe giunto di essere in primis una fotografa e che per questo non può non apprezzare la pellicola che ha visto proprio in occasione del Festival. Ad ogni modo, le sue parole non hanno proprio convinto tutti e nello specifico, la giornalista Selvaggia Lucarelli che è intervenuta criticando la giovane donna. Le parole della Soleri sono state riportate dalla pagina Very Inutile People e proprio sotto al post, Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua.

L’affondo di Selvaggia Lucarelli

“Io nasco ballerina di flamenco”, ha dichiarato Selvaggia la quale poi con ironia e più pungente che mai ha aggiunto “Non mi piace il cinema perchè non c’è gente che balla però i musical si”. Insomma, Selvaggia ha fatto intendere di non aver in alcun modo gradito il comportamento della Soleri, considerato troppo incoerente. Anche molti utenti del web si sono trovati d’accordo con Selvaggia, una delle rarissime volte in cui questo è accaduto.