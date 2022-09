Salvo Sottile diretto su Anna Falchi: “In televisione sembra che ci vogliamo bene”

0 SHARES Condividi Tweet

Salvo Sottile pronto a tornare al fianco di Anna Falchi, ecco la verità sul rapporto con la collega. Le parole del conduttore.

Salvo Sottile sarà al fianco di Anna Falchi, entrambi al timone del programma del mezzogiorno di Rai 2. Insieme a loro, nel cast anche Emanuele Aureli, Umberto Broccoli e Paolo Fox. In attesa del grande ritorno, il noto conduttore ha rilasciato un’intervista molto interessante a Nuovo tv. Nel corso di questa chiacchierata ha voluto parlare del suo rapporto con la collega Anna, con la quale ha già collaborato l’anno scorso. Cosa ha rivelato?

Salvo Sottile parla del rapporto con la collega Anna Falchi

Salvo Sottile in attesa di tornare con il suo programma del mezzogiorno di Rai 2, I Fatti vostri, ha rilasciato un’intervista molto interessante per Nuovo tv, dove ha parlato anche del rapporto che lo lega alla sua collega Anna Falchi. “Sembriamo volerci bene io e Anna in televisione… per forza, è proprio così!”. Queste le parole del conduttore che non ha assolutamente nascosto il fato di divertirsi molto nel lavorare insieme alla nota attrice e showgirl.

Il conduttore svela il grande successo del programma I fatti vostri

Il conduttore de I fatti vostri, ha poi parlato del grande successo ottenuto dal programma in questi anni. “La doppia cifra (10% di share, ndr.) non era scontata perché il nostro programma si scontra con colossi come E’ sempre mezzogiorno e Forum”. Questo quanto dichiarato da Salvo, il quale però ha aggiunto dell’altro.” Evidentemente Michele Guardì e la sua autrice Giovanna Flora hanno avuto ragione a voler svecchiare la trasmissione. Io mi sono dovuto cimentare con registri diversi, non solo attualità ma anche momenti di intrattenimento e di gioco con il pubblico da casa. E’ andata bene, spero di fare il bis quest’anno con Anna”.

Le parole di Sottile sulla sua esperienza nel programma

Soltanto un anno fa Salvo ha esordito come conduttore de I fatti vostri e lo stesso ha sottolineato quanto per lui sia stata importante questa esperienza. “E passato un anno da quando ho debuttato come padrone di casa a 360 gradi nella piazza di Rai2″. Queste le parole del noto conduttore, uno tra i più amati dai telespettatori, in questi ultimi anni.