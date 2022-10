X-Factor, Ambra Angiolini fischiata e insultata, i social le si rivoltano contro

0 SHARES Condividi Tweet

Ambra Angiolini nel corso dell’ultima puntata di X-Factor è finita al centro di numerose critiche dopo aver scelto i talenti da inserire nella sua squadra. Scelte non condivise dal pubblico che l’ha fischiata e insultata.

E’ finita al centro di una grossa polemica, nel corso delle ultime ore, la celebre attrice e giurata di X-Factor Ambra Angiolini. Quest’ultima infatti, così come gli altri giudici del talent show, ha di recente dato vita a quella che sarà la sua squadra ma non tutti si sono trovati d’accordo con le sue scelte. In modo particolare il pubblico non sembrerebbe aver gradito quanto fatto dall’attrice tanto da averla addirittura fischiata oltre che successivamente insultata sui social. Ma, come ha reagito Ambra a tali fischi?

Ambra Angiolini al centro di numerose critiche

Fin dal momento in cui è stato diffuso il nome di Ambra Angiolini come giudice di X-Factor sono stati in tanti a mostrare le proprie perplessità. In tanti infatti non sembrerebbero aver dato fiducia all’attrice fin dall’inizio e dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata sono sempre di più coloro che pensano che in realtà non sia adatta a svolgere il ruolo sopracitato. Tutto ciò è accaduto dopo che i 4 giudici del talent show ovvero Rkomi, Fedez, Dargen D’Amico e la stessa Ambra Angiolini si sono trovati a dover scegliere tra i vari talenti quelli che ritenevano più forti. Ognuno di questi giudici ha quindi creato la propria squadra e tutte andranno poi a sfidarsi ai live. Ed ecco che a differenza di quanto accaduto con gli altri giudici le scelte fatte da Ambra Angiolini non sembrerebbero essere piaciute al pubblico che l’ha prima fischiata in studio e dopo insultata sui social.

Il pubblico di X-Factor contro l’attrice

L’accusa mossa dal pubblico nei suoi confronti è quella di aver scelto delle persone brave ma non più di quelle che invece sono state eliminate. Tra i 12 talent presenti in studio la Angiolini ha avuto la possibilità di scegliere, secondo il pubblico, dei grandi talenti da portare direttamente in finale e invece ha fatto delle scelte diverse e contestate. Vi è stato ad esempio chi ha scritto “Non ha fatto scelte giuste, la squadra è molto scarsa, i migliori li ha mandati a casa”.

La reazione di Fedez alle scelte della collega

A commentare le scelte di Ambra Angiolini è stato anche il rapper Fedez con il quale nel corso dell’ultima puntata si è resa anche protagonista di un simpatico scambio di battute. Nello specifico Fedez sembrerebbe essere d’accordo con quanto affermato dal pubblico, e a farlo capire sono state le sue parole. Infatti il rapper rivolgendosi alla giurata ha dichiarato “Questa squadra non mi spaventa”.