Massimo Giletti e Antonella Fiordelisi, parla il padre di lei: “Chi è veramente Massimo Giletti”

Nel corso degli ultimi giorni si è spesso parlato di un presunto flirt avuto da Antonella Fiordelisi con il conduttore Massimo Giletti. Notizia però smentita dal padre della gieffina che ha rivelato che il conduttore è un amico di famiglia.

Una delle concorrenti del Grande Fratello Vip che con la sua simpatia e spontaneità è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori è la bellissima Antonella Fiordelisi. La giovane in passato si è trovata diverse volte al centro del gossip a causa della sua vita privata, e proprio nelle ultime ore si è tornati a parlare di un presunto flirt avuto con un famoso conduttore italiano ovvero Massimo Giletti. A far chiarezza sulla questione è stato però nelle scorse ore il padre della giovane concorrente del Grande Fratello rivelando la sua verità. Ma quali sono state esattamente le sue parole?

La verità del padre di Antonella sul flirt con Massimo Giletti

Alfonso Signorini ha di recente pubblicato sul settimanale Chi delle fotografie in cui è possibile vedere Massimo Giletti e Antonella Fiordelisi insieme per le vie di Milano. I due nelle immagini in questione appaiono abbastanza complici e addirittura in una fotografia il conduttore sembrerebbe aver dato alla ragazza un bacio molto affettuoso. Per tale motivo sono molti coloro che hanno iniziato a parlare di un presunto flirt tra la concorrente del noto reality show condotto da Alfonso Signorini e il famoso conduttore. A mettere un freno a tali voci è stato però nelle scorse ore il padre della ragazza il quale ha voluto assolutamente chiarire che tra la figlia e Giletti non vi è stata nessuna storia.

Le parole del padre della Fiordelisi: “Non è mai stato un suo flirt”

Nello specifico il signor Stefano nel corso di una diretta con Casa Pipol ha rivelato che le fotografie condivise da Chi in realtà risalgono allo scorso ottobre e fanno riferimento ad una cena alla quale era presente anche un’amica della figlia. Il padre di Antonella ha poi voluto precisare “Non è mai stato un suo flirt. Massimo Giletti è un amico di famiglia”.

Il commento dell’uomo su Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese

All’interno della casa del Grande Fratello vip Antonella Fiordelisi è molto avvicinata ad Edoardo con il quale è nata una storia d’amore. Allo stesso tempo però la giovane nel corso delle ultime settimane si è tanto avvicinata anche ad Antonino Spinalbese, che si è più volte scagliato contro Donnamaria, con il quale ha dimostrato di avere una particolare complicità. A tal proposito si è espresso il padre della ragazza affermando che la figlia è tanto presa da Edoardo e che lui è il tipo giusto per lei in quanto è molto calmo e quindi allo stesso tempo in grado di appunto di calmare la giovane che al contrario è invece molto istintiva ed irruenta. A proposito di Antonino Spinalbese ha invece affermato che a livello fisico lui rappresenta per Antonella il tipo ideale ma, ha sottolineato, la vicinanza della figlia al giovane parrucchiere rappresenta un modo per non legarsi troppo all’ex volto di Forum.