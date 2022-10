Tale e Quale Show, Gilles Rocca lascia tutti a bocca aperta, cosa è accaduto mentre io cantavo

0 SHARES Condividi Tweet

Gilles Rocca ha di recente rivelato che mentre lui lo scorso venerdì si trovava sul palco di Tale e Quale Show il padre è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento.

È stato un momento molto particolare quello vissuto da Gilles Rocca nel corso dello scorso venerdì mentre si trovava sul palco di Tale e Quale Show. Il concorrente dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti ha infatti fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

La rivelazione di Gilles Rocca sul padre

Molti sono i telespettatori che settimana dopo settimana seguono con grande passione Tale e Quale Show ovvero il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Tra coloro che fanno parte di questa edizione vi troviamo anche Gilles Rocca diventato particolarmente noto al pubblico quando le telecamere di Rai 1 si sono concentrate su di lui nel momento del litigio tra Bugo e Morgan sul palco del Festival di Sanremo. Rocca, che nel corso dell’ultima puntata è stato uno degli ultimi concorrenti ad esibirsi, ha fatto una particolare rivelazione su quanto accaduto nel corso della puntata precedente. Nel momento in cui si trovava sul palco il padre stava subendo un delicatissimo intervento.

Le parole del celebre concorrente di Tale e Quale Show

“Settimana scorsa avevo bisogno di sfogarmi, di ballare perché mentre io ero sul palco c’era papà che subiva questa operazione molto grave in ospedale”. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Rocca che ha poi proseguito rivelando che appena il padre è stato un po’ meglio è subito corso su RaiPlay per vedere l’esibizione del figlio. Il giovane concorrente di Tale e Quale Show ha poi proseguito parlando proprio del bellissimo rapporto che lo lega al padre e precisando che quest’ultimo rappresenta per lui la sua forza.

Grande successo per il concorrente durante l’ultima puntata

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda lo scorso venerdì il concorrente si è esibito imitando un famosissimo artista ovvero Jon Bon Jovi. La sua esibizione è piaciuta davvero tanto ai giurati che non hanno perso l’occasione di rivolgergli moltissimi complimenti. L’esibizione del giovane attore è piaciuta davvero a tutti e nello specifico la Goggi si è espressa definendolo la rivelazione di questa edizione del noto show di Rai 1. Inoltre sia la Goggi sia Panariello hanno colto l’occasione per augurargli uno splendido futuro. A sorprendere sono state le parole espresse da Cristiano Malgioglio, spesso molto critico nei confronti dei concorrenti. In questo caso invece il noto artista si è unito al coro affermando di apprezzare molto Rocca.