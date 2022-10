Tale e Quale Show, Loretta Goggi in lacrime, Carlo Conti la fa emozionare e lei piange

0 SHARES Condividi Tweet

Momenti di grande emozione sono stati quelli vissuti da Loretta Goggi in occasione dell’ultima puntata di Tale e Quale Show. La giurata infatti dopo aver ricevuto una sorpresa ha fatto fatica a trattenere le lacrime.

La terza puntata di Tale e Quale Show è andata in onda nella serata di venerdì 14 ottobre. Puntata molto particolare nel corso della quale non sono mancate le polemiche ma nemmeno i momenti di grande emozione. E proprio uno di questi ha visto protagonista Loretta Goggi che ha fatto fatica a trattenere le lacrime. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Grande emozione durante la terza puntata di Tale e Quale Show

La terza puntata del programma di Rai 1 Tale e Quale Show ha avuto inizio con l’annuncio di una bella sorpresa da parte del conduttore Carlo Conti. Una sorpresa arrivata però dopo alcune ore e di preciso quasi al termine della puntata e che ha visto protagonista uno dei giudici della trasmissione ovvero Loretta Goggi. Carlo Conti ha ricordato infatti di quanto accaduto la settimana precedente quando aveva colto l’occasione per ricordare il debutto in televisione della celebre artista. Un debutto che ha avuto luogo nell’ottobre del 1965 nella Vita di Dante di Giorgio Albertazzi.

La sorpresa di Conti e la reazione di Loretta Goggi

Carlo Conti dopo aver ricordato quanto detto la settimana precedente ha poi proseguito affermando “Abbiamo trovato il video“. Parole alle quali la Goggi ha risposto con grande stupore semplicemente affermando “No…”. Per la Goggi trattenere le lacrime è stato davvero tanto difficile ed infatti fin dal primo momento i telespettatori hanno potuto notare l’emozione nei suoi occhi.

Il commosso ricordo di Giorgio Albertazzi

Nel video in questione Loretta Goggi era solamente una giovane donna che muoveva i primi passi in un grande mondo, ovvero il mondo dello spettacolo. Alla fine del video poi la celebre cantante si è resa protagonista di un lungo e caloroso abbraccio da parte del pubblico. Mentre invece il conduttore Carlo Conti ha voluto precisare che questa è stata anche l’occasione giusta per ricordare il noto attore e regista teatrale Giorgio Albertazzi. Parole alle quali si sono susseguite quelle della Goggi che in lacrime ha semplicemente replicato “Si, Giorgio”. Loretta ha poi voluto ringraziare Carlo Conti per la bellissima e gradita sorpresa. Ma questo non è stato l’unico momento di grande emozione per Loretta Goggi. La celebre e amata giurata infatti un altro momento di grande emozione l’aveva vissuto anche all’inizio della trasmissione in occasione dell’esibizione di due grandi artisti ovvero Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni nei panni degli indimenticabili Stanlio e Ollio.