Tale e Quale Show, Samira Lui diventa bianca e Carlo Conti lancia una frecciatina al veleno

Una nuova polemica sta coinvolgendo nelle ultime ore il programma Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. A scatenare la polemica l’esibizione che ha visto protagonista la modella Samira Lui.

E’ andato in onda nella serata di venerdì 14 ottobre un nuovo appuntamento con Tale e Quale Show ovvero il celebre programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Proprio nel corso di tale appuntamento però non sono mancate le polemiche per quanto successo con la concorrente Samira Lui, la cui trasformazione nel personaggio da imitare ha scatenato diverse polemiche anche sui social.

Polemiche a Tale e Quale Show per la trasformazione di Samira Lui

Tale e Quale Show è una delle trasmissioni Rai più amate e seguite dai telespettatori. Ma questo non sempre basta a placare la polemica. Ed infatti proprio nel corso della puntata andata in onda nella serata di venerdì 14 ottobre nuove polemiche sono nate in seguito all’esibizione della bellissima Samira Lui trasformata, per l’occasione, nella cantante Gaia. Per poter effettuare tale trasformazione però la pelle della bella Samira è stata resa bianca e proprio questo gesto sta facendo tanto discutere. A dare il via alla polemica però è stato proprio Carlo Conti le cui parole non sono assolutamente passate inosservate.

Le parole di Carlo Conti

Al termine dell’esibizione della modella Samira Lui il conduttore Carlo Conti è intervenuto affermando di voler dire qualcosa di molto importante. Conti ha ricordato al pubblico la questione relativa al ‘blakface’ per cui già dallo scorso anno non possono essere interpretati cantanti di colore se non da artisti di colore. Motivo per cui anche Samira è stata scelta per partecipare a Tale e Quale Show. Per poter interpretare la cantante Gaia però la pelle della modella è stata colorata di bianco. Ed è stato a questo punto che Carlo Conti si è espresso affermando “Spero che nessun bianco si sia offeso per il whiteface di questa sera”. In realtà questa non è la prima occasione in cui Conti si esprime sull’argomento. Ed infatti anche lo scorso anno ha scelto di farlo in occasione dell’esibizione di Deborah Johnson trasformata in Dori Ghezzi. Occasione nel corso della quale Carlo Conti si era espresso affermando di avere la speranza che nessuno possa aver avuto nulla da ridire.

La reazione del popolo del web

Quanto accaduto nel corso della puntata andata in onda ieri non ha lasciato indifferente il pubblico a casa e il pubblico social. Molti infatti sono stati coloro che si sono espressi , e alcuni sono addirittura arrivati al punto di definire il tutto un brutto spettacolo. Parole alle quali il conduttore non ha ancora risposto, ma potrebbe decidere di farlo nel corso dei prossimi giorni.