La Vita in Diretta, Alessandro Greco imbarazza Matano, la replica del conduttore non si è fatta attendere

Alessandro Greco è stato uno degli ospiti de La Vita in Diretta di venerdì 14 ottobre. Nel corso di tale appuntamento ha colto l’occasione per rivolgere delle belle parole al conduttore che non ha fatto fatica a nascondere il suo imbarazzo.

Una nuova puntata del programma di Rai 2 condotto da Alberto Matano, ovvero La Vita in Diretta, è andata in onda nella giornata di venerdì 14 ottobre. Nel corso di tale appuntamento il conduttore però si è trovato a vivere alcuni momenti di forte imbarazzo. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Alessandro Greco ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta

Così come ogni giorno ecco che anche ieri, venerdì 14 ottobre 2022, su Rai 1 è andato in onda un nuovo e attesissimo appuntamento con La Vita in Diretta. Tra i vari ospiti in studio anche il celebre conduttore Alessandro Greco protagonista su Rai 2 tutti i sabati a partire dalle ore 11.15 con un nuovo programma ovvero Cook40. Alessandro Greco ha colto l’occasione della sua presenza a La Vita in Diretta per rivolgere i suoi complimenti al collega. E nel farlo ha anche coinvolto il pubblico presente. “Posso fare una cosa?”, questa la richiesta fatta da Alessandro Greco che ha poi proseguito affermando “Bravissimo Alberto”. Parole alle quali il pubblico ha risposto rendendosi protagonista di un grosso applauso.

Momenti di imbarazzo per il conduttore

Le parole espresse da Alessandro Greco hanno molto imbarazzato Alberto Matano che ha risposto affermando “No dai, ti prego“. Matano ha ringraziato il collega per le belle parole espresse nei suoi confronti e ha poi proseguito salutando anche gli altri ospiti presenti all’interno dello studio. E quindi Elisa Isoardi, Nunzia De Girolamo e Francesca Barra. E’ stato proprio alla Barra che si è poi rivolto invitandola a tornare più spesso in trasmissione.

Il collegamento con Carlo Conti e Tale e Quale Show

Sempre nel corso dello stesso appuntamento con La Vita in Diretta ecco che il conduttore Alberto Matano ha anche colto l’occasione per collegarsi con il collega Carlo Conti. E di preciso con il backstage del programma Tale e Quale Show in onda su Rai 1 proprio nella serata di ieri, venerdì 14 ottobre. Nel corso di tale collegamento Matano non solo ha salutato il conduttore Carlo Conti ma ha anche colto l’occasione per far vedere ai telespettatori i concorrenti impegnati durante la fase di preparazione, in attesa dell’inizio della puntata. E quindi mentre erano impegnati al trucco e alla loro successiva trasformazione nel personaggio che avrebbero dovuto interpretare poco dopo.