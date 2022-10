Ballando, Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli si incontrano in studio e la Lucarelli si infuria con Carolyn Smith

0 SHARES Condividi Tweet

A Ballando con le stelle c’è stato un grande incontro, quello tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Il giudice ad un certo sbotta e se la prende con la Smith.

Nella serata di ieri, sabato 15 ottobre è andata in onda la seconda puntata di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci, trasmessa come sempre su Rai 1. Dopo quanto accaduto nel corso della prima puntata, c’era grande attesa per il ritorno di Iva Zanicchi in studio. Ma cosa è accaduto ieri sera? Come ha accolto Selvaggia Lucarelli la cantante in studio?

Ballando con le stelle, Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli si ritrovano in studio

Ebbene, nel corso della puntata di Ballando con le stelle andata in onda ieri, sabato 15 ottobre, Iva Zanicchi pare che abbia ribadito ancora una volta di aver fatto le sue personali scuse a Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, dal canto suo avrebbe ribadito di aver accettato le scuse della cantante ma di non essersi trovata d’accordo con il modo in cui Carolyn Smith ha affrontato l’argomento. Effettivamente, il presidente della giuria di Ballando, con ironia ha affrontato l’argomento ed avrebbe anche citato il marito che è veneto e che come Iva, spesso tra una parola e l’altra è solito dire delle parolacce. E’ sembrato che la Smith abbia voluto giustificare il comportamento dell’artista.

Selvaggia Lucarelli confessa di non aver gradito il comportamento di Carolyn Smith

“Se dobbiamo tornarci con un tono assolutorio assolutamente no. Non torniamoci e basta. Non ci voglio tornare, ci siamo chiarite e la finiamo qui. Non sono termini che si usano”. Queste le parole ancora di Selvaggia Lucarelli. A quel punto è intervenuta ancora la padrona di casa Milly Carlucci che ha dato ragione alla Lucarelli. Iva non sembra aver detto nulla o almeno nessuna parola fuori posto.

La giornalista torna con un brutto voto, Iva non dice una parola

“Fa strano sentir parlare Iva così, senza alcuna parolaccia”, avrebbe sottolineato poi Selvaggia. Quest’ultima, comunque, dopo l’esibizione della Zanicchi e Samuel Peron sembra che ancora una volta abbia sottolineato di non aver gradito. La giornalista infatti, dopo lo zero della scorsa settimana, questa volta è tornata con un’altra pessima votazione, ovvero 1. Questa volta però Iva non ha proferito parola.