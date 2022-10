Zanicchi Lucarelli, interviene Milly Carlucci e stupisce tutti: “Ve lo dico io cosa accadrà sabato”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi continua a pensare a quanto è accaduto a Ballando con le stelle. Adesso a parlare è stata la conduttrice Milly Carlucci la quale ha difeso la cantante.

Si continua a parlare della bufera scoppiata lo scorso sabato a Ballando con le stelle, durante la prima puntata di questa nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Ebbene, sappiamo tutti ormai quanto accaduto tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, dopo che il giudice ha dato il suo giudizio all’esibizione della cantante dando uno 0. La cantante avrebbe reagito in modo brusco e sicuramente sbagliato, dando della “tr**” alla Lucarelli, la quale ha preteso le scuse che sono arrivate nelle ore successive.

Iva Zanicchi e le offese a Selvaggia Lucarelli, adesso parla Milly Carlucci

Adesso, a distanza di qualche giorno a parlare è stata Milly Carlucci. Le dichiarazioni della conduttrice sono state riprese proprio da BubinoBlog. Ma cosa avrebbe dichiarato Milly Carlucci? “Quel che è successo è successo, hai chiesto e richiesto scusa. Non hai commesso nessun omicidio, sabato ci rideremo sopra”. Queste le parole di Milly dichiarate rivolgendosi direttamente alla cantante che ancora pare che si senta in colpa per quanto accaduto.

Iva ancora demoralizzata e dispiaciute, le scuse non accettate

Ovviamente Milly avrebbe detto queste parole ad Iva a microfono spento. Iva ha ribadito in diverse occasioni di essersi sentita attaccata ed ha sottolineato che questo avrebbe potuto influire sul suo rendimento all’interno del programma. Anche Samuel Peron avrebbe cercato di consolare Iva invogliandola a fare bene e ad imparare la nuova coreografia in vista della prossima puntata. E’ pur vero che di questa vicenda se ne è parlato davvero in ogni dove. Iva si è detta particolarmente dispiaciuta ed ha fatto le sue scuse dapprima in privato e poi anche in pubblico a Selvaggia. Quest’ultima inizialmente sembrava aver accettato le scuse, ma poi attraverso i social avrebbe espresso il suo pensiero al riguardo che non aveva nulla a che fare con il “perdono”.

Di questa vicenda se ne è parlato a Da noi a rota libera e poi ancora a La vita in diretta, dove Iva è stata ospite ei giorni scorsi dopo la puntata. “Tu e Samuel siete una coppia che regala gioia, la gente si identifica con te” . Queste ancora le parole di Milly rivolgendosi alla cantante, nella speranza che possa arrivare con più serenità alla prossima puntata.