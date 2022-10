Domenica In, Mara Venier umiliata “Noiosa e insulsa”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier e la sua trasmissione domenicale Domenica in sono finiti al centro delle critiche di Aldo Grasso.

Mara Venier è una nota conduttrice, la quale di certo non ha bisogno di alcuna presentazione. Stiamo parlando di una delle conduttrici più amate della televisione italiana e su questo non c’è alcun dubbio. Quest’anno, nonostante avesse palesato la volontà di voler andare in pensione, è tornata al timone di Domenica in per il 14esimo anno. Mara è molto amata dai telespettatori, così come la sua trasmissione domenicale. Eppure come spesso accade, c’è sempre qualcuno che va fuori dal coro. In questi giorni, un critico ha pubblicato un articolo sul Corriere della Sera, dove ha espresso delle parole molto dure nei confronti della trasmissione di Mara Venier. Di chi si tratta e cosa ha dichiarato?

Mara Venier e Domenica in finiscono nel mirino del critico Aldo Grasso

Se da una parte Domenica in è uno dei programmi più amati di sempre e tra i più seguiti dai telespettatori italiani, dall’altra parte, c’è sempre qualcuno che si differenzia. In questi giorni a scagliarsi contro la trasmissione è stato Aldo Grasso, il noto critico, che sul Corriere della Sera, ha criticato il programma domenicale, anzi pare che l’abbia completamente demolito.

Le dure parole in un articolo apparso su Il corriere della sera

“Non trovavo le parole per dire quanto fosse noiosa e insulsa la tv che si nutre solo di sé stessa; per questo ho seguito Domenica In”. Queste le parole dichiarate dal critico nel suo articolo che ha lasciato molti completamente senza parole. Il critico ha ancora aggiunto il suo disappunto per il fatto che ormai Domenica in è diventato un salotto in cui si commenta quello che è accaduto in Rai nei giorni precedenti. Insomma, secondo Grasso, sembra che l’intento di Mara sia quello di visibilità ad altri programmi sempre della stessa Rete. Aldo ha aggiunto che c’è una cosa che proprio non sopporta ed è l’onnipresenza dei giudizi che sono sempre li a dare la propria opinione su ogni cosa.

L’affondo di Grasso su Mara e Domenica in

“Non so come esprimere la mia avversione per le giurie televisive (specie quelle con le palette); per questo mi incuriosiva Mara Venier che discuteva di una reazione verbale di Iva Zanicchi, come se tutto non fosse combinato o, quanto meno, prevedibile (se chiami certe persone si sa già come andrà a finire, vero signora Carlucci?)”. Queste ancora le parole di Aldo Grasso. Poi l’ultimo affondo del critico. “Domenica In è fastidiosa perché Venier tratta la trasmissione come fosse casa sua, con una trasandatezza formale degna di una tv locale“. Ma come avrà reagito Mara a queste parole?