La vita in diretta, Matano per le risate non riesce a parlare, caos in studio

Alberto Matano non riesce a mandare avanti la puntata per le troppe risate. Cosa è accaduto a La vita in diretta?

Alberto Matano è un grande conduttore televisivo, uno dei più importanti della televisione degli ultimi anni. E’ da un po’ al timone di una delle trasmissioni più popolari di Rai 1, ovvero La vita in diretta. Nel corso della puntata andata in onda mercoledì 12 ottobre 2022, Alessandra Mussolini è stata ospite nel salotto de La vita in diretta.

La vita in diretta, Alberto Matano ospita in studio Alessandra Mussolini

Per chi non lo sapesse, Alessandra è una concorrente di Tale e quale show e lo scorso venerdì ha imitato Loredana Bertè, una imitazione che i telespettatori hanno potuto rivedere nel salotto di Alberto Matano. I telespettatori hanno potuto anche rivedere il giudizio di Malgioglio che è stato particolarmente critico. “Di Loredana non c’era niente. Hai cantato con la dentiera per caso?!”, queste le parole di Cristiano. Quest’ultimo, poi, rivolgendosi al pubblico ha mostrato dei dischi che Alessandra ha inciso nel passato, sottolineando il fatto che uno sia stato addirittura battuto all’asta a Londra per 6 mila sterline.

Matano non riesce a portare avanti la puntata per le risate

Matano manda in onda un video di Alessandra a Tale e quale show “Io ne ho tre, se qualcuno vuole comprarli li vendo tutti e tre!”. Queste ancora le parole di Cristiano. Ad ogni modo, dopo la fine di questo filmato Alberto Matano pare che non sia riuscito a parlare per diversi minuti, perché intento a ridere. A quel punto, Alessandra intervenuta ha detto “Mi ha fatta andare al manicomio”, riferendosi alla imitazione di Loredana Bertè. A quel punto hanno mandato un abbraccio a Loredana. “Si, salutiamo la Bertè che è una persona straordinaria, ha un temperamento anche quando sta ferma…”.

Le anticipazioni di Alessandra Mussolini sulla prossima puntata di Tale e quale show

A quel punto Matano rivolgendosi alla Mussolini le ha chiesto se fosse pronto per la terza puntata di Tale e quale show, dove andrà ad imitare Lady Gaga.“La mia esibizione di venerdì sarà una cosa pazzesca”, queste le parole della Mussolini che ha anche annunciato che farà un balletto in puntata e che la sua autrice, dopo averla vista nelle prove è rimasta spiazzata.