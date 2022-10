Ludovica Valli, la figlia criticata per il peso, le parole dell’ex tronista sono di fuoco

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli è andata su tutte le furie dopo che la figlia Anastasia è stata criticata per il peso.

Ludovica Valli la conosciamo tutti per essere una ex tronista di Uomini e Donne e adesso, da qualche tempo una influencer piuttosto seguita sui social network. Da qualche tempo è diventata mamma di una bambina di nome Anastasia che è presente spesso nelle sue Instagram Stories. Inoltre, adesso è in attesa del secondo figlio e spesso, mette in mostra il suo bel pancino. Ad ogni modo, la sorella di Beatrice Valli è particolarmente attiva sui social network ed in diverse occasioni ha fatto sapere di essere oggetto di critiche da parte degli haters. Sembra proprio che in questi ultimi giorni però, i cosiddetti leoni da tastiera, si siano scagliati contro la piccola Anastasia per il suo peso. A quel punto, la sua mamma non c’ha visto più dagli occhi e ha affidato al suo Instagram, un vero e proprio sfogo.

Ludovica Valli, la figlia Anastasia finisce sotto le grinfie degli haters

Ludovica Valli nelle scorse ore è stata protagonista di una disavventura che le è capitata proprio sui social network. Non è di certo la prima volta che accade, ma questa volta Ludovica è andata su tutte le furie perché i leoni da tastiera hanno preso di mira la piccola Anastasia. Nello specifico, l’ex tronista ha pubblicato una fotografia che mostrava la figlia insieme anche al papà Gianmaria De Gregorio. Tanti sono stati i commenti positivi lasciati dai suoi follower, ma qualcuno sembra che abbia anche commentato in maniera negativa e nello specifico ha sottolineato e criticato il peso della bambina.

Un haters commenta il peso della piccola Anastasia

“Signora, mi faccia capire cosa ha di bello questa bambina, oltre a pesare già 200 kg”. Ovviamente questo commento ha mandato su tutte le furie l’ex tronista di Uomini e Donne che nelle Instagram Stories successive ha voluto esprimere tutto il suo disappunto e soprattutto il suo dispiacere nel leggere quelle parole e quelle di tante altre persone.

Ludovica va su tutte le furie, lo sfogo sui social

“Per quei commenti, quei messaggi veramente penosi, io non dico più niente.. provo una grande pena per queste persone. Mi fate pena e schifo. Non c’è niente da aggiungere”. Queste le parole dichiarate da Ludovica Valli che ha poi continuato il suo sfogo dicendo di essere purtroppo abituata a ricevere tante critiche e cattiverie di questo tipo, sia su di lei che sulla figlia ed in generale sulla sua famiglia. “Ma cosa ve ne frega? Mia figlia ha un anno e mezzo e pesa quasi 13 chili. E’ super in salute, sta benissimo e una bambina felicissima ma che volete dalla mia vita? Pensate di farmi del male? Non me ne fate“. Queste le dure parole di Ludovica.