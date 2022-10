Totti, la fidanzata Noemi sfinita: “Non mi tormentate”

0 SHARES Condividi Tweet

Noemi Bocchi è in guerra con l’ex marito, l’imprenditore Mario Caucci. La donna è stata paparazzata fuori dal tribunale ed ha risposto in malo modo ai cronisti.

Non soltanto Francesco Totti, ma anche la sua nuova fidanzata, ovvero Noemi Bocchi deve fare i conti con i tribunali. Francesco Totti come ben sappiamo, ormai è in guerra con l’ex moglie in Ilary Blasi e proprio tra qualche giorno ci sarà la prima udienza. Anche la nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma però sembrerebbe essere in guerra con l’ex marito, ovvero l’imprenditore Mario Caucci. Nelle scorse ore, la Flower designer è stata avvicinata da cronisti e paparazzi che la aspettavano proprio fuori dal tribunale di Roma dove si era presentata per parlare riguardo il processo contro l’ex marito. Ebbene, sembra che la donna non abbia preso affatto bene alcune domande fatte dai paparazzi ed ha risposto a tono.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, entrambi in guerra con gli ex

Nelle scorse ore, Noemi Bocchi è stata sotto assedio dei cronisti e paparazzi che l’hanno attesa proprio fuori dal tribunale di Roma, dove la stessa si era presentata per poter essere ascoltata riguardo il processo contro l’ex marito. Infatti, si è tenuta un’udienza a porte chiuse su richiesta dei legali di parte civile proprio per garantire la massima riservatezza. Una volta però finita l’udienza, Noemi è stata fermata da diversi Paparazzi che in realtà volevano soltanto che la donna rilasciasse qualche dichiarazione sulla sua nuova storia d’amore con Francesco Totti.

La dura replica di Noemi ai paparazzi

“Non mi tormentate”, Questa è stata però l’ unica frase dichiarata da Noemi Bocchi che per chi non lo sapesse, di professione è una Flower designer, ha 34 anni ed è anche mamma di due bimbi di 8 e 10 anni. Un po’ di tempo fa, era stato proprio l’ex marito di Noemi che di che professione fa l’imprenditore a rilasciare una intervista riguardo la fine di questa loro storia d’amore.

Mario Caucci, l’intervista e le frecciatina all’ex moglie

In quella occasione Mario Caucci aveva anche lanciato delle frecciatine all’ex moglie e in qualche modo aveva pensato di mettere in guardia Francesco Totti. Inoltre , sempre nel corso di questa intervista l’uomo aveva confessato di aver sofferto di depressione in seguito alla fine di questo matrimonio con Noemi durato all’incirca 10 anni, dal quale sono nati due bambini.