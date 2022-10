Ilary Blasi, incredibile cosa accade dopo il video dove prende in giro Totti

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi dopo il video dove prende in giro Totti trova una multa sull’auto. Disavventura per la conduttrice.

Ieri Blasi, in questa estate 2022 è stata sicuramente al centro del gossip, soprattutto in seguito alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Qualche giorno fa, la conduttrice ha pubblicato delle Instagram Stories, una nello specifico che non è di certo passata inosservata. Ci riferiamo a quella Instagram Stories dove la stessa si trovava davanti al negozio Rolex, dove ha taggato anche l‘ex marito Francesco Totti oltre che Striscia la Notizia. In quella occasione Ilary si trovava proprio a fare shopping per le vie più importanti e lussuose del città di Roma. Sembra che però questa seduta di shopping sia finita piuttosto male. Ma per quel motivo? Cosa è accaduto alla conduttrice dell’Isola dei famosi?

Ilary Blasi, disavventura dopo il video davanti al negozio Rolex

Ilary Blasi dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti durato all’incirca 20 anni, ha trascorso la prima estate da single tra un viaggio e l’altro. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nei giorni scorsi è stata protagonista di un video piuttosto iconico che la stessa ha girato davanti al negozio Rolex. Attraverso questo video, Ilary ha preso letteralmente in giro il suo ex marito che nei giorni scorsi l’ aveva accusata di aver rubato dalla cassetta di sicurezza, tutti i suoi orologi Preziosi.

Ilary dopo lo shopping trova una multa sulla sua auto

Comunque, nella stessa giornata Ilary si è concessa un pò di shopping insieme alla sua migliore amica Alessia Solidani. Dopo essere stata in giro per le vie più importanti della capitale e soprattutto dopo aver fatto shopping in alcuni brand di gran lusso nella capitale, la conduttrice ha trovato una sorpresa proprio sulla sua auto. La Blasi è stata multata dai vigili per aver lasciato la sua auto in divieto di sosta e pare che addirittura stesse per arrivare il carro attrezzi per rimuovere la sua auto.

La conduttrice mostra i documenti e firma il verbale

Fortunatamente, Ilary è riuscita ad arrivare in tempo, mostrando i suoi documenti all’agente in polizia, firmando anche il verbale e andando via prima che la sua auto venisse prelevata. Una disavventura er la conduttrice che però, di certo, è apparsa piuttosto serena e tranquilla. Di certo per lei pagare una multa non rappresenta un problema.