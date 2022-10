Ballando, scontro tra Mughini e Mariotto poi Mughini rivela il dietro le quinte

0 SHARES Condividi Tweet

A Ballando con le stelle, Mughini e Mariotto se ne sono detti di santa ragione, poi è avvenuto il chiarimento.

A Ballando con le stelle, nel corso della prima puntata andata in onda sabato 8 ottobre è praticamente accaduto di tutto. Si sono vissuti attimi particolarmente intensi e di forte tensione. Uno di questi è stato quello in cui Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli hanno avuto uno scontro piuttosto acceso. Ad ogni modo, il secondo momento è stato quello in cui Giampiero Mughini e Guillermo Mariotto si sono lasciati andare ad un botta e risposta piuttosto duro. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.

Ballando con le stelle, è accaduto di tutto durante la prima puntata

Nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle, è praticamente accaduto un pò di tutto. Giampiero Mughini nello specifico è stato protagonista di un botta e risposta al veleno con Guillermo Mariotto. Lo scrittore è stato ospite nella giornata di ieri nel programma di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena, Mughini ha sostanzialmente raccontato quanto accaduto, ovvero di aver ricevuto uno 0 da Mariotto e di esserci rimasto molto male.

Mughini e Mariotto, duro botta e risposta

Poi però, Giampiero avrebbe aggiunto di aver avuto un chiarimento con il giudice di Ballando con le stelle, dietro le quinte. “Se una cosa viene fatta con un intento di estrema aggressività non va bene. Ho già invitato Mariotto a cena da me”. Queste le parole dichiarate da Mughini.

Lo scrittore a Oggi è un altro giorno lancia una frecciatina ai giudici del programma

Nel corso della sua chiacchierata con Serena Bortone, Mughini ha raccontato ancora di aver reagito piuttosto male alla votazione di Mariotto e soprattutto di aver detto e minacciato il giudice di prenderlo a calci in cu** dopo aver ricevuto lo 0. Così, nel ricordare questo, lo scrittore ha voluto lanciare una frecciatina, in generale a tutti i giudici del programma. “A me è sembrato in linea generale che quelli che sono dietro il bancone della giuria hanno una certa sicumera… Ma loro sono giurati non per intervento divino ma perché la Rai li paga in quelle vesti come noi paga come ballerini. Di certo io non direi ad alcuno che è ‘una schifezza’”.