Cristina Marino sul rapporto splendido con il marito Luca Argentero dice: “Un segreto c’è”

Cristina Marino ha annunciato il segreto sulla sua storia con Luca Argentero. Poi svela il motivo per cui non ha mai mostrato la figlia.

Cristina Marino la conosciamo tutti per essere la moglie di Luca Argentero, uno degli attori più amati di tutti i tempi. In questi giorni, la modella ha parlato ed ha risposto alle domande dei suoi fan ed ha svelato il motivo che ha portato lei e il marito a non condividere foto della piccola Nina Speranza sui social. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Cristina Marin risponde ai suoi follower e parla della sua vita privata

Cristina Marino e Luca Argentero, sono una delle coppie più amate degli ultimi anni. Insieme hanno creato una bellissima figlia, sono diventati genitori della piccola Nina Speranza e tra pochi mesi diventeranno genitori per la seconda volta. Ad ogni modo, non hanno mai voluto mostrare il volto della loro bambina sui social, una scelta che non tutti condividono. Luca e Cristina hanno sempre ribadito la loro volontà di tenere il privato lontano dai social e tentare in ogni modo di preservare la bambina. E pare che fino ad oggi siano riusciti nel loro intento.

La moglie di Luca Argentero svela il motivo per cui non ha mai mostrato la figlia

Nelle scorse ore, Cristina ha risposto ad alcune domande poste dai suoi fan, ad alcuni dubbi, attraverso il suo profilo Instagram. Puntuale, come in altre occasioni, è arrivata la domanda di un utente che ha chiesto quale fosse il segreto per preservare una relazione d’amore da diverso tempo. “Corteggiandosi tutti i giorni. Prendendosi cura…”, questa la risposta di Cristina Marino confessando quindi quale fosse il segreto della riuscita del suo matrimonio. Un altro utente, poi, avrebbe chiesto come mai la coppia abbia deciso di non mostrare la figlia Nina e la risposta di Cristina è stata piuttosto scontata. “Non ho voglia che nostra figlia diventi argomento da bar. Il nostro lavoro è una cosa, la nostra vita privata e la nostra famiglia un’altra”. Questo il motivo spiegato proprio dalla stessa Cristina che, di comune accordo con Luca, non ha mai voluto mostrare il volto della figlia.

La seconda gravidanza di Cristina Marino

Rispondendo ad altre domande, Cristina ha fatto capire di voler trascorrere anche la seconda gravidanza in Umbria, nonostante i vari impegni professionali che dovrà affrontare nelle prossime settimane.