Pamela Prati, l’ufficiale giudiziario va nella casa per notificarle un atto di pignoramento

Per Pamela Prati arriva l’Ufficiale giudiziario nella casa del grande fratello vip

Nella casa del grande fratello vip ha bussato per Pamela Prati, l’ufficiale giudiziario per notificarle un atto di pignoramento.

Vediamo cosa sta accadendo.

Un atto di pignoramento notificato a Pamela Prati all’interno della casa del grande fratello vip

La notizia è stata chiarita dallo lo studio legale Legalteams, che ha fatto sapere: «Si tratta di un atto per il recupero delle spese legali dovute dalla showgirl per aver perso, in primo grado e in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana».

E poi ha aggiunto: «l’Ufficiale giudiziario andrà a notificarlo alla casa del Gf Vip».

Lo studio legale Legalteams è una società tra avvocati che ha due sedi, una a Milano e l’altra a Roma e ha detto «di aver notificato a Pamela Prati un atto di pignoramento per il recupero di spese legali dovute per aver perso, in primo grado ed in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana. L’atto di pignoramento, che vede come terzo pignorato anche la società produttrice del programma ove è attualmente scritturata la Prati, è stato notificato presso la casa del Grande Fratello Vip dove Pamela Prati attualmente ha domicilio secondo le regole del codice di procedura civile. Pamela Prati non solo non ha ottenuto alcun risarcimento dalla palestra ma è stata condannata a rifondere le spese di lite sostenute per difendersi dalle richieste dell’artista. Peraltro, le sentenze che condannano Pamela Prati al pagamento delle spese di giudizio sono state pubblicate da diversi anni, tuttavia ad oggi recuperare le spese legali è stato impossibile».

Pamela Prati ha ricevuto una lettera dall’ex fidanzato

Qualche giorno fa Pamela Prati aveva ricevuto una lettera dall’ex fidanzato, Max Bertolani che le aveva scritto così: “Non hai mai accettato di essere stata lasciata da me e ti sei voluta vendicare mettendomi in cattiva luce con tutti. Ora mi aspetto le tue scuse”.

E poi ancora: “Hai fatto tabula rasa intorno a me, mettendomi in cattiva luce con tutti quelli che mi conoscevano e mi hai voluto totalmente cancellare dalla tua vita benché io abbia nel corso degli anni provato ad instaurare di nuovo con te un’amicizia … Io sto stufo di questo tuo comportamento e, visto che ora sei al GFVip, ti consiglio di pensare a tutto quello che mi hai fatto e magari, guardandoti allo specchio, dovresti chiedermi scusa”.