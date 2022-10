Pio e Amedeo affondano Fedez, quello che gli dicono è terribile

0 SHARES Condividi Tweet

Pio e Amedeo affondano Fedez a Le Iene e gli riservano delle parole molto dure. Quale sarà la risposta del rapper?

Nel corso della giornata di ieri, nel corso della puntata de Le Iene come sempre in onda su Italia 1, è andato in scena il “Passaparolaccia“, un gioco molto divertente a cui lo scorso anno si è anche sottoposta la stessa Belen e lo stesso Teo Mammuccari. Ebbene, nel corso della puntata di ieri a sottoporsi a questo gioco, sono stati i due comici leccesi, ovvero Pio e Amedeo. Quest’ultimi si sono lasciati andare a delle battute piuttosto pungenti nei confronti di Fedez, il noto rapper, anche se non hanno fatto palesemente il suo nome. Ma cosa hanno dichiarato?

A Le Iene, Pio e Amedeo si sottopongono al gioco Passaparolaccia

A Le Iene, nel corso della giornata di ieri sono intervenuti i due comici leccesi, Pio e Amedeo, i quali si sono sottoposti al gioco Passaparolaccia. Questo, come abbiamo detto è un gioco in cui il personaggio si mette al centro dello studio e deve rispondere a delle domande anonime su diversi colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo, senza rivelarne l’identità, o almeno in teoria, visto che a volte i riferimenti sono piuttosto chiari che si capisce bene di chi si parla.

I due comici leccesi si esprimono su diversi personaggi

Ebbene, nel corso della puntata di ieri de Le Iene, i due comici hanno fatto ben capire ‘identità della persona che è stata destinataria dei loro attacchi. Teo ha posto loro delle domande su Fedez, Belen Rodriguez, Zeman, Gianluca Vacchi, Barbara D’Urso, Claudio Baglioni e Miky Tyson. Nel rispondere, in alcuni casi i due comici hanno fatto proprio il nome del personaggio al quale si stavano riferendo. Così hanno fatto il nome di tutti, esprimendo il loro pensiero, e gli unici di cui non avevano fatto il nome erano Fedez, Gianluca Vacchi e Zeman, ma in base alle loro parole, il tutto è stato abbastanza chiaro. Proprio nei confronti del marito di Chiara Ferragni, i due comici hanno fatto intendere di avere dei conti in sospeso. In realtà un pò di tempo fa sembrava che Pio e Amedeo fossero molto amici di Fedez, tanto che quest’ultimo e la moglie erano stati ospiti speciali della trasmissione Emigratis ed ancora i due comici erano stati anche protagonisti del video Senza pagare. Poi il nulla.

L’affondo di Pio e Amedeo su Fedez

In occasione dei Seat Music Awards dello scorso anno, i due comici avevano in qualche modo deriso Fedez, che ha anche risposto. “Bravi Pio e Amedeo, spero di poter diventare anticonformista e rivoluzionario come voi. Scenderò per la strada dando del ne… e del fr… a tutti per strappare un sacco di sorrisoni”. Questa la replica di Fedez che non è piaciuta ai due comici. Così, ieri sera, nel rispondere alle domande sul rapper, seppur non facendo nomi, Pio e Amedeo avrebbero detto di lui che è paranoico e avvelenato. Hanno anche aggiunto che lo detestano e che se dovessero definirlo con una sola parola, direbbero di lui che è problematico. Parole molto pesanti quelle di Pio e Amedeo, ma quale sarà la reazione di Fedez?