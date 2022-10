Cartabianca, lite furiosa tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer: “Chiuda il becco”

0 SHARES Condividi Tweet

A Cartabianca è ancora una volta accaduto di tutto tra la conduttrice Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Scontro acceso tra i due.

Ancora una volta è scontro tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer, a Cartabianca. Non è di certo la prima volta che i due se ne dicono di tutti i colori. Adesso però sembra che i due abbiano davvero esagerato. Sia la conduttrice che lo scrittore hanno alzato i toni. Ma per quale motivo è scoppiata la scintilla? Cosa è accaduto tra i due? Facciamo un pò di chiarezza.

Cartabianca, è ancora scontro molto acceso tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer

Mauro Corona e Bianca Berlinguer a Cartabianca sono tornati a farsi la guerra. Il tutto è accaduto nel corso dell’ultima puntata del programma in questione, quando entrambi hanno iniziato a discutere animatamente. Il tema pare fosse il Partito democratico. Lo scrittore avrebbe esposto il suo pensiero, ovvero che serve un rinnovamento totale del gruppo dirigenziale. Sulla base di quanto dichiarato dallo scrittore, un cambiamento di nome senza un cambiamento di passo risulterebbe davvero inutile, perché si rischia di tornare al punto di inizio.

Si alzano i toni, Bianca ribatte

Bianca Berlinguer avrebbe replicato, ma le sue parole non sono state apprezzate da Corona che in modo anche brusco, ha interrotto la conduttrice, dicendole “Chiuda il becco”. Non si tratta di scene inedite, visto che già in passato i due avevano pesantemente litigato e addirittura in un’occasione Corona era stato allontanato non soltanto da programma, ma proprio da Rai 3 per diverso tempo. Questa volta però, Bianca non è rimasta in silenzio ma ha replicato dicendo “lo chiuda lei il becco”.

Corona minaccia di andarsene, la Berlinguer salva la situazione

Ovviamente le parole della conduttrice, hanno ancora di più scatenato la replica dello scrittore che avrebbe detto “È inutile che lei difenda una sinistra che si è dimenticata degli operai”, aggiungendo poi “Chiudo il becco e me ne vado”. La conduttrice, particolarmente infastidita dal comportamento di Mauro gli avrebbe detto “Fossi in lei non me ne andrei”. A poco a poco, poi, la conduttrice è riuscita a salvare la situazione, dicendo di averlo salvato in extremis.