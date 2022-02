Cartabianca, Mauro Corona durissimo con Bianca Berlinguer e poi, fuori di sè, dice “Finiamo qui …”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo quanto accaduto lo scorso anno, sembrava che le cose potessero cambiare ma invece si sono ripetute. Stiamo parlando di Cartabianca il programma che va in onda su Rai 3 e che vede alla conduzione Bianca Berlinguer. Uno degli ospiti fissi della trasmissione è lo scrittore e filosofo Mauro Corona. I due già lo scorso anno avevano avuto un battibecco piuttosto pesante durante il quale erano volate delle parole molto dure e molto offensive. In seguito a questa lite i vertici della RAI avevano preso delle decisioni molto importanti, allontanando di fatto Mauro Corona dalla trasmissione e anche dalle reti. Nel corso dei mesi poi le cose erano cambiate ed i due avevano fatto intendere di aver superato tutto. Adesso però nella nuova stagione del programma, sembra che i due siamo tornati a litigare.

Cartabianca, torna lo scontro tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer

Nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca, si sono vissuti momenti di forte tensione per via di uno scontro avvenuto tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. Il filosofo nello specifico, in collegamento con Bianca Berlinguer sembra sia apparso sin dall’inizio piuttosto agitato. Ad una domanda posta della conduttrice, sembra che il filosofo abbia risposto in modo piuttosto colorito fin dall’inizio del collegamento commentando la guerra sul confine Russo ucraino. Ad ogni modo, è stato poi con il passare del tempo che la situazione è degenerata e il filosofo ha utilizzato dei toni ancora più forti nei confronti della conduttrice parlando delle Olimpiadi invernali in Cina.

I toni piuttosto accesi di Corona che fanno infuriare la conduttrice

Corona avrebbe fatto intendere di non essere d’accordo sulla scelta di uno sponsor per queste Olimpiadi, ovvero l’industria delle Automotive che produce pneumatici. Sembra che Corona abbia accusato questa industri di essere responsabile dei danni ambientali degli ultimi 10 anni. La conduttrice però in qualche modo avrebbe spiegato allo scrittore che i pneumatici sono comunque per la società moderna fondamentali, ma questo non è piaciuto a Corona che ha duramente attaccato anche il governo sul discorso vaccini. “Visto che la benzina è aumentata, è aumentato il gas, è aumentata l’energia elettrica, lasciamo ferme le macchine un mese, non si va più a lavorare, non punire gli operai con 100 euro di multa”. Davanti a queste parole, la conduttrice avrebbe detto “Eh vabbè”.

Lo scontro finale

A quel punto Corona sarebbe andato su tutte le furie dicendo “Se non va bene quello che dico finiamo qui“. Dopo uno scontro acceso, poi Mauro avrebbe fatto le sue scuse alla conduttrice che ha continuato dicendo “Stia un pò tranquillino. E’ un pò agitato questa sera”. Lo scrittore avrebbe però sostenuto di non essere affatto nervoso e avrebbe aggiunto “Ho 48 battiti, venga su a palparmi”. La conduttrice dopo qualche istante di imbarazzo avrebbe detto “E basta”.