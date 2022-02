Michelle Hunziker, dopo la separazione da Tomaso Trussardi lei non potrà più …

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker reduce da un grande successo ottenuto con il suo programma Michelle Impossible sembra che dopo la separazione da Tomaso Trussardi sia stata in qualche modo fatta fuori dal mondo della moda. Ebbene, secondo un’indiscrezione che è stata lanciata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Michelle Hunziker sarebbe stata in qualche modo fatta fuori dalla sfilata di Elisabetta Franchi che si terrà proprio a Milano durante la prossima Fashion week. Per chi non lo sapesse Elisabetta Franchi è una famosa stilista ma è anche una amica di Tomaso Trussardi, l’ex marito di Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker fatta fuori dalla sfilata di Elisabetta Franchi

Secondo questa indiscrezione quindi, Michelle Hunziker non parteciperà alla sfilata di Elisabetta Franchi che si terrà a Milano proprio durante la prossima Fashion week. La decisione sarebbe stata presa direttamente da Elisabetta Franchi. Una cosa però sembra essere certa ovvero che a fare questa scelta sia stata proprio la stilista, molto probabilmente per evitare di fare uno sgarbo al suo grande amico.

Il nome della stilista accostato a quello di Tomaso subito dopo la separazione da Michelle

Qualche giorno fa di Elisabetta Franchi se ne era parlato in relazione anche alla separazione di Michelle e Tomaso Trussardi. Quest’ultimo era stato avvistato e paparazzato proprio da Alfonso Signorini in compagnia della nota stilista e di una assistente durante una vacanza in montagna.

L’indiscrezione di Chi, il settimanale di Alfonso Signorini

“Durante la sfilata di Elisabetta Franchi alla prossima Fashion Week. Michelle Hunziker avrebbe dovuto occupare uno spazio, d’accordo con la stilista, per pubblicizzare le proprie creme. Pare che, alla luce degli ultimi avvenimenti e dell’amicizia tra Franchi e Tomaso, lo spazio sia stato però eliminato”. Questo sostanzialmente quanto si legge su Chi. In realtà tra i due pare che ci sia soltanto un grande rapporto di amicizia e in qualche modo anche di lavoro e nessun altro tipo di rapporto. Qualora quindi l’indiscrezione dovesse essere confermata, Michelle Hunziker non sarà presente alla sfilata di Elisabetta Franchi. Ma come avrà reagito la conduttrice? Sicuramente Michelle al momento sta soltanto pensando al suo lavoro ed al suo programma, andato in onda fino a ieri sera su Canale 5, grazie al quale ha ottenuto un grandissimo successo.