E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici parla di Salvo Sottile e lui commenta di rimando subito sui social

Antonella Clerici la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice italiana, la quale da diversi anni è al timone di trasmissioni molto importanti di casa Rai. Da 2 anni a questa parte conduce un programma che va in onda tutti i giorni intorno alle ore 12.00. Si tratta delle programma intitolato proprio E’ sempre mezzogiorno e pare che sia particolarmente amato dal pubblico italiano. Bene, pare che nella puntata andata in onda ieri mercoledì 23 febbraio Antonella sia stata protagonista di una gaffe. Non è di certo la prima volta che questo accade, visto che molto spesso Antonella fa degli scivoloni. Ma cos’è accaduto nello specifico nella puntata di ieri?

Antonella Clerici, gaffe in studio a E’ sempre mezzogiorno

Come abbiamo già avuto modo di vedere, nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda mercoledì 23 febbraio, Antonella pare che sia stata protagonista di una gaffe. Il tutto è accaduto quando la conduttrice era al telefono con una telespettatrice, che però ha sbagliato programma. La notizia è stata riportata da TVBlog. Durante un gioco telefonico di E’ sempre mezzogiorno la telespettatrice in questione avrebbe chiamato ed avrebbe detto ad Antonella Clerici di essere pronta a giocare si, ma con Salvo Sottile e Anna Falchi a I fatti vostri.

Botta e risposta tra la conduttrice e la telespettatrice che ha sbagliato programma

La reazione di Antonella Clerici è stata davvero sorprendente. “Guarda, se vuoi chiamiamo Salvo e glielo diciamo”. Queste le parole dichiarate da Antonella che ovviamente ha ironizzato su quanto accaduto. A quel punto però la telespettatrice avrebbe risposto in questo modo “No, ormai per oggi a I Fatti Vostri hanno finito di giocare”. Ad ogni modo, a questa frase della telespettatrice, Antonella sembra aver risposto a tono dicendo “Siccome di là hanno finito, ci siamo noi come avanzo, se vuoi puoi giocare con noi altrimenti puoi cambiare canale”.

La reazione di Salvo Sottile

Fortunatamente la telespettatrice avrebbe risposto con il sorriso dicendo ancora “Ma non siete un avanzo! E’ che il gioco de I Fatti Vostri lo conosco, il vostro non lo capisco”. A distanza di qualche ora poi sembra essere arrivata proprio la reazione di Salvo Sottile il quale ha commentato questa gag tra la conduttrice e la telespettatrice. “Che classe Antonella“, avrebbe detto Sottile.