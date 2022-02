Stefania Orlando, fa una battuta su Mahmood e Blanco e il web …

0 SHARES Condividi Tweet

Stefania Orlando la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice e showgirl, la quale lo scorso anno ha preso parte al reality Il grande fratello vip ottenendo un grande successo. In questi mesi è stata particolarmente attiva sui social, dove ha commentato di tanto in tanto alcuni episodi accaduti in tv. In diverse occasioni ha utilizzato la sua solita ironia, una delle caratteristiche che la contraddistingue. Del resto abbiamo imparato a conoscere Stefania proprio all’interno della casa più spiata d’Italia dove si è messa a nudo a 360°. Nelle scorse ore, però, la showgirl sembra essere finita al centro del gossip per via di alcune dichiarazioni rilasciate sui due vincitori del Festival di Sanremo 2022. Ma cosa ha dichiarato?

Stefania Orlando e le dichiarazioni su Mahmood e Blanco

Come abbiamo anticipato, nelle scorse ore Stefania sembra aver fatto delle dichiarazioni sui due vincitori del Festival di Sanremo 2022. Stiamo ovviamente parlando di Mahmood e Blanco, i quali hanno trionfato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano intitolato Brividi. I due, per chi non lo sapesse, nei giorni scorsi sono finiti sulla copertina di Vanity Fair, posando però senza veli. Questa loro prima pagina ha lasciato tutti un pò senza parole. Ecco, che a commentare è stata proprio lei Stefania la quale ha fatto dell’ironia al riguardo.

L’ironia della showgirl che tanto piace ai suoi follower

” Poi dice che je vengono i brividi! Fa freddoooo!”. Questo quanto dichiarato dalla Orlando, che ovviamente ha commentato questa foto, postandola sul proprio profilo Instagram. Il web si è molto divertito e ha applaudito all’ironia della showgirl. Sempre sui social nelle scorse ore, l’ex gieffina sembra abbia voluto condividere un pensiero con i suoi follower. “Sono abituata da sempre a gestire la mia vita da sola e senza aiuti. Forse però ogni tanto bisogna lasciarsi vivere e aspettare. Forse ciò che insegui verrà a cercarti quando non lo cercherai più! Forse”.

Ecco come la sua vita è cambiata dopo il Gf Vip

Ed ancora, la showgirl pare che abbia anche voluto raccontare di come la sua vita sia cambiata dopo il Grande fratello, ovvero delle tante proposte lavorative ricevute in questi mesi. “Dopo il GF ho lavorato per sottrazione rifiutando delle cose che secondo me non era adatte a me”. Questa la confessione della showgirl che sicuramente ha fatto tanto piacere ai suoi fan.