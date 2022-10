Iva Zanicchi si scusa con la Lucarelli ma lei continua ad attaccarla

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi e Samuel Peron affossati da Selvaggia Lucarelli dopo le scuse della cantante. Il giudice di Ballando pubblica un post al veleno.

Non si fa altro che parlare di quanto accaduto sabato sera nello studio di Ballando con le stelle, dove Iva Zanicchi ha offeso Selvaggia Lucarelli, la quale ha preteso le scuse. La cantante, dopo l’esibizione con Samuel Peron avrebbe ricevuto uno 0 come giudizio proprio dalla Lucarelli. Istintivamente, quindi, Iva avrebbe offeso Selvaggia dandole della “tr***” e questo sicuramente ha turbato tutti, in primis proprio la giornalista che nella giornata di domenica, poi, ha preteso le scuse che sono fortunatamente arrivate. Nonostante questo però, Iva Zanicchi e il suo compagno di ballo, Samuel Peron hanno continuato a ricevere attacchi da parte della Lucarelli.

Ballando con le stelle, le offese di Iva Zanicchi a Selvaggia

Iva Zanicchi, nella giornata di domenica, in seguito alla messa in onda della puntata di Ballando con le stelle, ha deciso di scusarsi con la Lucarelli per quanto accaduto. “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”. Queste le scuse della Zanicchi, che in un primo momento sembrava fossero state accettate dalla Lucarelli ed invece no, visto che nelle ore successive poi Selvaggia si è lasciata andare ad uno sfogo sui social.

Le scuse della cantante non accettate dalla cantante

Sostanzialmente ha ribadito il concetto secondo cui lei si trova in una posizione di potere, dettato dal fatto che è il giudice e che Iva, invece è una concorrente che si è messa autonomamente in condizione di essere giudicata dalla stessa. Poi ha anche sottolineato come in determinate occasioni la cantante abbia sottolineato “Io sono Iva Zanicchi”. La giornalista ha poi fatto sapere che la cantante avrebbe ripetuto l’offesa per ben due volte, ridacchiando e sussurrandolo nell’orecchio del ballerino. Ed ancora Selvaggia ha voluto sottolineare un altro passaggio, quando Samuel Peron le ha praticamente detto che di ballo non ne capisce nulla, cercando di toglierle quella autorevolezza che in parte ha.

Il post di Selvaggia

“Entrambi -Zanicchi e Peron- in modo diverso, hanno evitato di andare dritti sulla sostanza, perché avevano davanti una donna e la donna va ridimensionata, zittita, mortificata”, ha aggiunto la Lucarelli che ha riportato quanto accaduto su un altro piano. “Perché se io ho tutti gli strumenti per tornare il sabato successivo e riguardare entrambi negli occhi, il mondo è pieno di donne che hanno meno forza, esperienza, coraggio e capacità di identificare chiaramente queste dinamiche. Donne che magari si convincono davvero di essere delle bambine sceme che non capiscono un c***o. E magari pure un po’ pu****e”.