Selvaggia-Iva, la Zanicchi gela la Fialdini: “Non fare la furba”, la conduttrice non la prende bene

E’ ancora scontro piuttosto acceso tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi nel salotto di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera.

E’ ancora scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi, dopo quanto accaduto durante la prima puntata di Ballando con le stelle andata in onda lo scorso sabato 8 ottobre 2022. A distanza di qualche ora, fortunatamente è arrivato il primo chiarimento, nel corso della puntata andata in onda ieri, domenica 9 ottobre di Da noi a ruota libera… il programma di Francesca Fialdini. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi

Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi hanno avuto modo di scontrarsi nel corso della puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato scorso. Ebbene, ad un certo punto, dopo l’esibizione di Iva e Samuel Peron, la cantante avrebbe dato a Selvaggia della “tr***”. Nelle ore successive, la stessa Selvaggia avrebbe preteso delle scuse, che fortunatamente sono arrivate da parte della cantante, sia privatamente che pubblicamente. Ebbene, in seguito a queste scuse, è arrivato il chiarimento anche nel salotto di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera.

Il giudice di Ballando con le stelle e la cantante, scambio di battute a Da noi a ruota libera…

Il giudice di Ballando sarebbe intervenuta telefonicamente, mentre la cantante si trovava in studio. Iva si sarebbe di nuovo scusata in studio, dicendo di essere molto emotiva ed istintiva e che per questo motivo a volte si lascia andare a delle frasi che non vorrebbe effettivamente dire. Ad ogni modo, la cantante ha confessato di essersi scusata con Selvaggia anche privatamente aggiungendo di esserci rimasta molto male per lo 0 del giudice. “Io non sono diplomatica e avevo dimenticato della presenza dell’archetto di Samuel. È sicuramente imperdonabile quello che ho detto”. Queste le parole di Iva, alle quali Selvaggia ha risposto dicendo di accettare le sue scuse.

Botta e risposta al veleno tra le due

“Accetto le tue scuse ma va detto che hai usato un epiteto sessista e grave”. Queste ancora le parole di Iva. Da quello ci sarebbe stato uno scambio di battute. Iva avrebbe accusato Selvaggia di aver scritto su di lei, un pò di tempo fa, qualcosa di orribile. “Una volta hai scritto una cosa orribile su di me e io non ho avuto alcuna reazione”, ha dichiarato Iva, aneddoto che Selvaggia non ricordava. Selvaggia aveva definito Iva “Una vaiassa” che stando a quanto riferito da Selvaggia vuol dire popolana. Parere diverso quello di Iva, la quale ha chiarito che dalle sue parti, Vaiassa vuol dire altro. Scambio di battute al veleno insomma, tra le due.