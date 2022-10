Domenica In, Mara Venier fa una sorpresa a Gabriel Garko ma ciò che succede dopo è imprevedibile: “Non ce la faccio più”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier ha fatto una sorpresa a Gabriel Garko ma poi improvvisamente qualcosa è andato storto.

Mara Venier, la conduttrice di Domenica in nel corso della giornata di ieri ha voluto fare una sorpresa a Gabriel Garko che è stato suo ospite in studio. Qualcosa però, sarebbe andato storto. Mara Venier e Gabriel Garko sono stati così protagonisti di una gag molto interessante che è avvenuta proprio nel salotto di Domenica in, nel corso della puntata che è stata trasmessa giorno 9 ottobre. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Mara Venier a Domenica in ospita Gabriel Garko

Nel corso della puntata del 9 ottobre, Mara Venier ha ospitato nel suo studio a Domenica in proprio lui Gabriel Garko. I due sono stati protagonisti di una gag davvero molto interessante. Mara aveva cercato in tutti i modi di fare una sorpresa al suo ospite, ma ad un certo punto le cose non sono andate come sperato. I due però non si sono persi d’animo e sono letteralmente scoppiati a ridere, senza aver la forza di andare avanti.

Gag molto simpatica tra l’attore e la conduttrice

Ad un certo punto, dopo l’intervista, Mara Venier ha fatto sapere che da li a breve sarebbe arrivato in studio una sorpresa per lui. “Una è come una sorella per te, l’altra è una sorella acquisita. Vi vedete quasi tutte le sere”. Queste le parole della conduttrice che ha così annunciato la sorpresa per il concorrente di Ballando con le stelle. “Falle entrare.. ma chi sono?”, questa la risposta dell’attore. Mara poi sarebbe scoppiata a ridere dicendo ancora che una è come una sorella per lui, l’altra invece una sorella acquisita. L’attore a quel punto avrebbe ribadito “Si è rotto il disco? Ancora?”. Dopo uno scambio di battute, tra la conduttrice e l’attore, Mara avrebbe deciso di svelare l’identità delle sorelle. Si trattava di Eva Grimaldi e di Imma Battaglia.

Gabriel e la sorpresa ricevuta in studio

A quel punto, l’attore si sarebbe lasciato andare ad uno sfogo “Ma vaff…”. Imma, ironizzando avrebbe detto “Mara hai sbagliato, io sono il fratello!”. Dopo questo siparietto molto simpatico e divertente tra i due, Gabriel ha ricevuto una grande sorpresa ovvero un messaggio da parte della sorella Sonia, la quale ha voluto dire al fratello di essere tanto orgogliosa di lui. “Ricordati sempre la bellezza che porti nel tuo cuore perché questa è la più grande ricchezza che hai. Voglio ringraziarti per essere mio fratello. Ciao“. Queste le parole della sorella di Gabriel Garko che si è tanto emozionato. “Non me l’aspettavo perché le mie sorelle non hanno mai preso parte a queste cose. Questa è una sorpresa. Se sono felice? Oggi sono sereno, non felice”.