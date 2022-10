Eros Ramazzotti, al suo concerto vede una ragazza identica a Michelle Hunziker, ciò che le dice diverte tutto il pubblico

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti al concerto in prima fila trova la sosia di Michelle Hunziker. Scatta la gag e il video finisce sui social.

Eros Ramazzotti è stato protagonista di un concerto davvero straordinario che si è tenuto alla Valle dei Templi, ad Agrigento in Sicilia. Tante le hit che il cantante ha cantato e alcune immagini sono anche apparse sui social. Ebbene, pare che in prima fila ci fosse una fan molto particolare, una donna che fisicamente somigliava tanto a Michelle Hunziker. Il dettaglio non è passato inosservato e sono stati davvero in tanti a notare questa somiglianza davvero incredibile. Ovviamente, come è facile intuire è partita la gag sui social.

Eros Ramazzotti al suo concerto intercetta una sosia di Michelle

Eros Ramazzotti, dopo aver vissuto l’emozione più grande della sua vita, ovvero sapere che a breve diventerà nonno, ha continuato ad andare in giro per l’Italia con i suoi concerto. L’ultimo si è tenuto alla Valle dei Templi, ad Agrigento. Già durante il concerto Eros aveva intravisto la fan in prima fila, notando una certa somiglianza con la sua ex moglie. Scherzando e rivolgendosi alla stessa, aveva detto “Ti sei rimpicciolita però“. Il cantante però, rimasto particolarmente stupito da questa incredibile somiglianza, avrebbe chiesto al regista di inquadrare la donna, in modo tale da farla vedere sul maxi schermo.

La gag di Eros alla Valle dei Templi durante il concerto

Poi Eros avrebbe continuato dicendo “Michelle, che bella! Però tu hai gli occhi azzurri, lei mica ce li ha azzurri. Secondo me tu vieni più gnocca. Però stai attenta, non ti fidare degli uomini”. Queste le parole di Eros, che sono apparse proprio come un chiaro riferimento alla sua ex moglie, con la quale ha vissuto per ben 7 anni, fino al 2002. Adesso, a distanza di tanto tempo, i loro rapporti sono davvero speciali, tanto che qualche mese fa si era ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due.

Eros sta per diventar nonno

Ad ogni modo, i due si apprestano a vivere uno dei momenti più belli e importanti della loro vita, ovvero diventare nonni, visto che Aurora è in attesa di un maschietto. “Mi fai diventare nonno, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina. L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo“. Queste le parole dichiarate da Eros, durante uno dei concerti tenuti nei giorni scorsi, dopo la conferma della gravidanza da parte della stessa Aurora.