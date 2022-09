Aurora Ramazzotti, dopo la notizia della gravidanza scrive un messaggio sui social: “Cosa sento in questo momento”

0 SHARES Condividi Tweet

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha finalmente confermato di essere in dolce attesa e poi ha spiegato il perchè è assente dai social in quest’ultimo periodo.

Aurora Ramazzotti è stata in queste ultime settimane parecchio sotto i riflettori per via della presunta gravidanza, che è stata confermata dalla stessa soltanto nei giorni scorsi. Ad ogni modo, nonostante la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sia da sempre molto attiva sui social network, in questi ultimi tempi lo è stata molto meno. Dopo aver pubblicato un video e comunicato così di essere in dolce attesa, Aurora ha pubblicato una serie di Instagram Stories sottolineando il fatto di essere stata parecchio assente dai Social ed ha cercato anche spiegare il perché.

Aurora Ramazzotti assente dai social, l’influencer spiega il perchè

Aurora Ramazzotti finalmente ha confermato di essere in dolce attesa e lo ha fatto pubblicando un divertente video sul suo profilo Instagram. Ad ogni modo, sembra che in molti abbiano notato il fatto che in quest’ultimo periodo Aurora sia stata parecchio assente dai Social e soltanto nelle scorse ore, la stessa ha voluto spiegare il motivo.

Aurora fa chiarezza

Sono stati in tanti a domandarsi il perché l’influencer che da sempre è molto attiva sui social, in questo ultimo periodo sia stata parecchio assente. Durante una delle sue classiche chiacchierate con i suoi colleghi Aurora ha voluto fare chiarezza su questa vicenda confessando gli essersi presa come una sorta di pausa per cercare di capire meglio che cosa le stia accadendo. Insomma, Aurora ha ritenuto opportuno prendersi del tempo per cercare di capire cosa le sta accadendo, ovviamente riferendosi alla gravidanza.

Il blocco comunicativo di Aurora

In un’ altra Instagram stories, la figlia di Michelle ha anche confessato di aver sentito il bisogno di allontanarsi dai social e di avere anche una sorta di blocco comunicativo. “Sto cercando di calibrare anche alla luce di quello che mi sta succedendo e soprattutto sento un blocco comunicativo…”. Questo quanto spiegato da Aurora che ha però promesso ai suoi follower che tornerà presto e lo farà come ai vecchi tempi.