Uomini e Donne, Armando Incarnato una furia contro Ida Platano “Sei una …”

Uomini e Donne, Ida ha confessato di essersi baciata con Alessandro Vicinanza scatenando la reazione di Armando Incarnato.

A Uomini e Donne gli animi sono sempre molto più caldi e soprattutto tesi. Nonostante, il programma sia iniziato soltanto da pochi giorni, non sono mancate le liti e le tensioni tra vari personaggi. Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad una lite piuttosto furibonda tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Nella puntata di ieri, invece, abbiamo assistito ad una lite tra Armando Incarnato ed Ila Platano e pare che siano volate delle parole molto dure . Ma cosa è accaduto?

Uomini e donne, Ida Platano confessa di essersi baciata con Alessandro Vicinanza

Nei giorni scorsi, all’interno del programma di Maria De Filippi abbiamo assistito ad un riavvicinamento tra l‘ex di Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Stiamo parlando ovviamente di Ida Platano la quale sembra aver sorpreso tutti nel momento in cui ha raccontato cosa è accaduto con Alessandro. La dama ha infatti raccontato che i due si sono baciati. La reazione di Armando non si è fatta attendere ed è stata piuttosto dura.

Il racconto di Ida

A raccontare quanto accaduto tra i due è stata proprio lei. Ida ha così raccontato di essere andata a cena con Alessandro che nell’ultima registrazione si era fatto sentire con un messaggio e poi si sono sentiti al telefono. Poi, il cavaliere sembra aver ribadito di aver voluto sentire Ida proprio perché ne aveva voglia e che tra loro c’è stata anche una telefonata molto lunga. Nel momento in cui Ida ha raccontato che tra loro c’è stato un bacio, Armando sarebbe andato su tutte le furie.

Armando Incarnato si infuria e reagisce in modo duro contro Ida

Il cavaliere rivolgendosi ad Ida le avrebbe detto che Alessandro è un Riccardo due, che non è tornato per lei altrimenti sarebbe andato a Brescia da lei e poi ha aggiunto che per lui la dama è una delusione. “A oggi non ti credo più, ti piace anche a te uscire, non posso accettarlo, se sbagli un’alta volta te la vedi proprio brutta”.