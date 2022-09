Sonia Bruganelli criticata per il suo aspetto fisico risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli ha indossato un abito al Grande fratello vip ed è stata criticata per il suo aspetto. Sui social piovono critiche per qualche chilo di troppa.

Sonia Bruganelli ha iniziato, per il suo secondo anno consecutivo, il Grande Fratello Vip in veste di opinionista. Il programma è iniziato esattamente una settimana fa e la moglie di Paolo Bonolis sembra essere già finita al centro della polemica. Questa volta Sonia è stata criticata non per qualcosa che ha detto o che ha fatto, ma per il suo outfit indossato durante la puntata andata in onda lo scorso giovedì. Sono stati in molti sui social ad accusare la Bruganelli per aver indossato un vestito considerato poco adatto alla sua forma fisica. Come potrete immaginare, la moglie del noto conduttore non è rimasta in silenzio, ma ha risposto alle critiche e si è difesa.

Grande fratello vip, Sonia Bruganelli torna al centro della bufera

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Sonia per il secondo anno consecutivo sarà l’opinionista del Grande Fratello vip, questa volta affiancata da Orietta Berti. Però nelle scorse ore la moglie di Paolo Bonolis è finita al centro delle critiche. Molti telespettatori, infatti si sono riversati sui social per criticare Sonia Bruganelli e la scelta di aver indossato quell’abito considerato poco adatto alla sua forma fisica lo scorso giovedì. Il vestito ricordava sostanzialmente quello indossato da Vanessa Incontrada durante una delle puntate del team Summer hit.

La moglie di Paolo Bonolis criticata per l’abito indossato poco adatto alla sua forma fisica

Nello specifico era un vestito tubino tempestato di paillettes nere che lasciava intravedere il decolté a differenza di quello indossato dall’attrice spagnola. Si era già notato che Sonia avesse preso qualche Kg durante l’estate ma a quanto pare con quest’abito la sua nuova forma fisica è stata messa più in evidenza. Molti hanno considerato Sonia fuori forma, altri invece hanno pensato che l’opinionista abbia fatto questo per far parlare di se.

La Bruganelli si difende e ammette di aver preso peso

Inevitabilmente, dopo aver ricevuto queste critiche Sonia Bruganelli su Instagram ha deciso di rispondere e lo ha fatto a muso duro come è solita fare. Sostanzialmente l’opinionista del Grande Fratello vip ha detto di definirsi una vera donna e non un palo della luce ed ha ammesso poi di essere ingrassata e nel contempo ha dimostrato di saper comunque portare le sue forme con eleganza e senza alcuna vergogna.