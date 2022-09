Scrub fai da te, gli ingredienti che si hanno a casa regalano una pelle strepitosa

0 SHARES Condividi Tweet

Ricette scrub fai da te con ingredienti naturali. Ecco le ricette ed i procedimenti, consigliate da una nota esperta.

Lo scrub corpo è senza dubbio importante e va fatto spesso, per far si che possiamo eliminare le cellule morte e rendere la nostra pelle più fresca, più luminosa e più salutare. Soprattutto dopo l’estate, è importante esfoliare la pelle, perché in questo modo, come abbiamo avuto modo di anticipare, andiamo ad eliminare lo strato di cellule morte e andiamo a contrastare la pelle opacizzata dal sole e ispessita. Oggi vogliamo parlare degli scrub corpo, e nello specifico in quelle formule rigeneranti e scrub fai da te che puoi tranquillamente fare in casa, recuperando qualche ingrediente che sicuramente hai in cucina, nella tua dispensa.

Scrub corpo, quali i migliori fai da te

Chi lo ha detto che lo scrub deve essere solo acquistato. Sapete che potete farlo anche voi stessi in casa, utilizzando alcuni ingredienti che avete in cucina? Ci cosa parliamo? Esfoliare la pelle è importantissimo, perché in autunno ad esempio, permette di poter allungare i tempi della tintarella estiva, oltre che rendere la pelle ancora più luminosa. Questo quanto dichiarato da Angela Noviello, ovvero una nota esperta, nonché a capo della divisione beauty di Milano estetica.

Ricetta scrub drenante

L’ esperta ha aggiunto che questo tecnica è molto indicata per chi soffre di gonfiori e ritenzione idrica ed in questo caso però è importante fare uno scrub che sia drenante, al sale e mentuccia. Dovete prendere una ciotola, miscelate un cucchiaio di sale fino o grosso, due cucchiai di olio di oliva, succo di mezzo pompelmo spremuto, 5 foglie di mentuccia sminuzzate. Amalgamate gli ingredienti e distribuiteli poi sulla pelle umida. Ovviamente se optate per il sale grosso, avrebbe una maggiore azione esfoliante. Massaggiate il corpo per qualche minuto e rimuovete poi con acqua tiepida.

Scrub fai da te per ridurre le adiposità ostinate

Altra ricetta per realizzare un ottimo scrub per rigenerare la pelle e ridurre le adiposità localizzate, anche quelle più ostinate. Prendete 1 fondo di caffè, 4 cucchiai di sale fino, 6 cucchiai di polvere di cacao amaro, aggiungete due dita di acqua tiepida. Massaggiate questa miscela, facendo dei movimenti circolari sulle gambe, braccia, addome. Lasciate in posa per 10 minuti e avrete un effetto tonificante. Risciacquate con acqua fredda.