Gf vip, Antonino Spinalbese parla di Santiago e gli chiudono il microfono

Al Gf vip Antonino Spinalbese parla di Belen e nelle scorse anche di Santiago ma viene censurato dalla produzione.

Al Grande fratello vip 7, che come sappiamo è iniziato lo scorso lunedì, tra i vari concorrenti c’è lui Antonino Spinalbese. Quest’ultimo lo conosciamo tutti per essere l’ex compagno di Belen Rodriguez, nonché il padre della piccola Luna Marì, nata lo scorso anno dalla loro relazione. Non appena entrato nella casa più spiata d’Italia, i riferimenti alla sua ex Belen e soprattutto ai motivi che hanno portato i due a lasciarsi, sono stati veramente tanti, ma molto spesso la regia ha cambiato come a voler censurare. La stessa cosa è accaduta nelle scorse ore quando Antonino mentre stava chiacchierando con altri concorrenti si è lasciato andare a delle dichiarazioni su Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino.

Gf vip 7, Antonino Spinalbese parla di Belen

Nella diretta del Grande fratello vip, nelle scorse ore Antonino Spinalbese pare abbia parlato inevitabilmente della sua vita privata e di conseguenza anche di Belen Rodriguez. L’ex parrucchiere stava parlando con qualche altro concorrente del reality. La prima a parlare è stata Sofia Giaele, poi Cristina Quaranta e poi ancora si è unito George Ciupilan.

L’ex parrucchiere parla di Santiago e viene censurato

Antonino, quando è stato il suo momento ha risposto alle domande seppur con qualche difficoltà. A fare la prima domanda è stato George il quale gli ha chiesto se oggi sarebbe a proprio agio con al fianco una nuova compagna o proverebbe disagio per la piccola Luna Marì. Antonino ha risposto che per lui si trattava di una domanda parecchio difficile ed infatti non ha risposto subito. Sicuramente ha ammesso di avere qualche timore per la figlia. “Non è facile, anche perchè devi trovare una a cui sta bene la cosa”, ha risposto Antonino.

Decisione di Belen?

Giaele ha invece chiesto a Nino, così come lo chiamano gli amici, chi avesse scelto il nome Luna Marì ed anche in questo caso l’ex parrucchiere ha risposto senza difficoltà. A quanto pare il nome Luna lo ha scelto Santiago mentre Marì è stato aggiunto proprio da lui. A quel punto la stessa Giaele ha chiesto che rapporto avesse con Santiago. “E’ stato bellissimo, cioè è stato..” e poi a quel punto la regia ha spento il microfono. Una sorta di censura che la produzione ha attivato, molto probabilmente perché queste sono state le disposizioni di Belen.