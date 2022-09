Rosmarino, fallo bollire per 5 minuti e il risultato sarà straordinario

0 SHARES Condividi Tweet

Il rosmarino, fallo bollire per 5 minuti e il liquido ottenuto ti servirà per la cucina e non solo. Ecco le funzioni principali.

Il rosmarino è una erba aromatica piuttosto preziosa, che ha importanti benefici ed è utilizzata per diversi scopi. Non è utilizzabile solo in cucina, ma anche per altri scopi. Questa pianta aromatica, infatti, può essere utile per altri ambienti della casa ed i risultati saranno davvero soddisfacenti. Curiosi di capire come impiegarlo?

Rosmarino, ecco come utilizzarlo in cucina e non solo

Il rosmarino oltre ad essere un’ottima spezia che permette di rendere i vostri piatti più gustosi, si può utilizzare anche in altri contesti che non siano legati al mondo della cucina. Ha un odore davvero inconfondibile e questo lo rende adatto alla creazione di diversi piatti. Insieme al basilico è un’ottima erba aromatica, utilizzata davvero da tantissime persone che non può mancare nella preparazione di diversi piatti. Sono in molti ad avere proprio la piantina in casa, da dove estrapolare vari rametti e avere sempre un prodotto fresco.

Le funzioni del rosmarino

Ma quali sono le altre funzioni del rosmarino? Provate a farlo bollire per cinque minuti e otterrete qualcosa di veramente incredibile. Quello che dovrai fare, quindi, è mettere dei rametti di rosmarino fresco all’interno di una pentola con dell’acqua all’interno e lasciare in ebollizione per ben cinque minuti. Otterrete così un liquido da poter usare condimento. Ovviamente dovrete filtrare l’acqua e trattenere soltanto la parte liquida. In questo modo potete aromatizzare i vostri piatti. Questa stessa aroma, però, sappiate che potete utilizzarla per profumare gli ambienti. In questo caso dovete lasciare l’infusione nella stanza che volete aromatizzare e nel giro di qualche minuto otterrete il vostro obiettivo.

Gli usi del rosmarino in altri contesti e fuori dalla cucina

Ma non finisce qui, visto che il rosmarino risulta perfetto anche per i vostri capelli. Usare l’acqua e il rosmarino direttamente sul vostro cuoio capelluto nebulizzando con uno spray apposito o aggiungendo del miele o yogurt. Quello che ne verrà fuori sarà una maschera idratante. Insomma, come potete capire, gli usi che potete fare con il rosmarino sono davvero svariati e in ogni caso ne potrete avere soltanto dei vantaggi. Provare per credere.