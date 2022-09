Amadeus, le voci su di lui: “Come si sono rivelate le sue scelte”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus, trapelato un retroscena sulle scelte fatte in questi anni e parla di artisti venuti alla ribalta grazie a lui.

Amadeus è un noto conduttore, il quale di certo non ha bisogno di alcuna presentazione. Ebbene, il grande conduttore si appresta a vivere la grande emozione al Festival di Sanremo, che condurrà per il quarto anno consecutivo. Su di lui, però, in questi giorni stanno emergendo alcuni retroscena. Di cosa si tratta?

Amadeus, Giancarlo De Andreis elogia il conduttore del Festival di Sanremo

In questi giorni Giancarlo De Andreis, ovvero l’autore televisivo e giornalista ha voluto dedicare al noto conduttore de I soliti ignoti un trafiletto intitolato “La vittoria di Amadeus”, pubblicato sul numero del settimanale DipiùTv. Pare che in questo trafiletto si parli di alcuni cantanti che sono stati lanciati in questi anni proprio da lui, da Amadeus. Uno dei successi più recenti è sicuramente la canzone di Blanco e Mahmood, ma anche quella di Tanani e Rappresentanti di lista.

Giancarlo parla di molti artisti venuti alla ribalta proprio grazie ad Ama

Giancarlo però, in questo trafiletto parla anche dei Tim music Awards, il programma che è stato condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e che è andato in onda qualche giorno fa su Rai 1. Al programma hanno preso parte diversi artisti, tra cui quelli che abbiamo citato poco prima. Il giornalista ha sottolineato come in questa occasione siano stati premiati diversi artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2022 e di conseguenza è arrivato il plauso per Amadeus. In questo trafiletto che Giancarlo ha pubblicato sulla sua rubrica La tv vista da internet, ha dichiarato cora sul conduttore di Sanremo come il popolo del web si sia scatenato con i commenti, incoronando Amadeus come il re dei talent scout.

Quale la reazione di Amadeus?

Insomma, grande merito al conduttore de I soliti ignoti che è riuscito in questi anni a far emergere tanti artisti che hanno avuto un grandissimo successo e diventati dei cantanti affermati nel mondo della discografia italiana e non solo. Ma come avrà reagito il conduttore del Festival di Sanremo? Sicuramente sarà stato felice di poter leggere queste parole.