Sossio e Ursula, lei fuori di sè: “Mi sono stufata”

Sossio e Ursula non si sposano più. Le nozze sono state annullate dall’ex dama. Ma per quale motivo?

Torniamo a parlare di una delle coppie di Uomini e Donne, ovvero quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due si sono conosciuti proprio all’interno dello studio di Uomini e Donne. Era stata proprio Ursula ad andare nel programma per conoscere Sossio e dopo tante peripezie i due sono usciti insieme. Sono andati a convivere e sono diventati genitori anche della piccola Bianca. Ad ogni modo, da un pò di tempo a questa parte si parla di matrimonio e sembrava che le nozze fossero molto vicine. Ma come stanno davvero le cose?

Ursula Bennardo e Sossio Aruta non si sposano più

A quanto pare tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta non ci sarà alcun matrimonio. Nonostante i due si fossero promessi di convolare a nozze presto e lo avevano detto durante una puntata di Uomini e Donne, adesso le cose non sembrano essere più quelle di una volta. Era stato Sossio a chiedere ad Ursula di sposarlo, lei aveva risposto di si e sembrava che fossero tutti e due molto felici e soprattutto convinti di fare questo passo. Adesso però le cose sono cambiate.

E’ stata l’ex dama ad annullare tutto

Tra i due sono arrivate le incomprensioni. Nel corso di un’intervista rilasciata da Ursula a The Pipol, è emerso che purtroppo le cose con Sossio non vanno molto bene. Seppure la donna non abbia parlato di crisi, è emerso dalle sue parole che con il suo compagno purtroppo le cose non vanno molto bene. E’ stata Ursula a decidere di annullare le nozze, perché pare che abbia tanti dubbi che hanno creato delle difficoltà all’interno della coppia. Nel corso dell’intervista Ursula ha ricordato il momento in cui è arrivata la proposta e di quanto fosse felice.

Qual è stata la reazione di Sossio?

“Poi le cose dentro di me sono cambiate.. alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatto indietreggiare”. Alcuni comportamenti di Sossio non piacciono ad Ursula e per questo adesso lei avrebbe dei dubbi che non le permettono di poter pensare alle nozze. Un vero peccato visto che i due stavano già preparando tutto, erano stati già invitati alcuni amici, c’era già l’abito bianco, la location e le bomboniere. Ma come ha reagito Sossio? A quanto pare non bene.