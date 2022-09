Iva Zanicchi diretta su Ornella Vanoni a Ballando con le stelle “Magari verrebbe con le stampelle”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi pronta per il debutto a Ballando con le stelle. Ecco la confessione su Ornella Vanoni che ha lasciato tutti senza parole.

Iva Zanicchi è pronta ad iniziare la sua avventura al programma Ballando con le stelle, di Milly Carlucci che prenderà il via tra meno di due settimane, come sempre su Rai 1 il sabato sera. Ad ogni modo, in attesa di tornare Iva si è concessa un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo, parlando di come si sta preparando per il programma della Carlucci e di tanto altro. Ma cosa ha riferito?

Iva Zanicchi, pronta per il debutto a Ballando con le stelle

Iva Zanicchi è pronta a debuttare nel programma del sabato sera di Rai 1, ovvero Ballando con le stelle. Ebbene, nell’attesa ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo, parlando di come si sta preparando per l’inizio di questo programma. Parlando della partecipazione al programma, la cantante ha svelato chi le piacerebbe vedere in gara ed ha fatto anche i nomi di una donna e di un uomo. “Mi divertirei da matti a veder ballare la mia collega Ornella Vanoni”. Queste le parole della cantante la quale si è lasciata andare anche ad una battuta.

La cantante svela chi vorrebbe vedere in pista

La Zanicchi ha riferito che magari Ornella verrebbe con le stampelle, ma che lei essendo una artista tanto grande, potrebbe ballare anche se fosse mezza acciaccata. “Mi divertirei davvero molto a vederla, se Ornella accettasse l’invito di Milly Carlucci“. Questo quanto ha ancora ammesso Iva parlando della sua collega nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Riguardo gli uomini che vorrebbe vedere in pista, la cantante ha parlato di Christian De sica, dicendo di lui che è straordinario e che se dovesse pensare ad un uomo, non potrebbe non pensare a lui.

Amiche, colleghe o nemiche? Il rapporto tra Iva e Ornella

Proprio sul rapporto tra Iva e Ornella in passato si è detto che le due fossero antagoniste. In realtà questo lo si è intuito da alcune battute che avrebbe fatto Iva su Ornella anche in occasione della partecipazione a Il cantante mascherato. In quella occasione pare che Iva avesse detto di essere convinta che dietro la maschera della Medusa ci fosse Ornella perché l’aveva vista traballare. Insomma, battutine al veleno che hanno lasciato intendere che ci fosse un pò di maretta tra loro. Ma sarà realmente così?