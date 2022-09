Patrizia Rossetti senza freni su Maria Teresa Ruta “Mi ha detto di fingere di litigare…”

0 SHARES Condividi Tweet

Patrizia Rossetti in questi giorni è stata protagonista del reality, grazie ad alcune confessioni che hanno lasciato senza parole. Ha svelato anche un consiglio che le avrebbe dato Maria Teresa Ruta prima di partire, cosa che ha fatto infuriare l’ex gieffina.

Patrizia Rossetti è una delle protagoniste di questa edizione del Grande fratello vip. Già nei giorni scorsi la donna ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Nello specifico Patrizia avrebbe riferito di aver colto in fragrante il marito mentre la tradiva con una donna, di cui non ha detto il nome, ma ha svelato tanti riferimenti in modo che potesse essere facilmente individuata e riconosciuta. Ad ogni modo, in questi giorni poi Patrizia ha parlato di un consiglio che le avrebbe dato Maria Teresa Ruta. Ma cosa?

Patrizia Rossetti fa andare su tutte le furie Maria Teresa Ruta

Patrizia Rossetti in questi giorni è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande fratello vip 7. Pare che la conduttrice e regina delle televendite, durante una conversazione con altri coinquilini, abbia tirato in ballo Maria Teresa Ruta. Le due hanno preso parte insieme ad un altro reality, Pechino Express e sembrava andassero molto d’accordo, ma adesso le cose sarebbero cambiate.

L’ex gieffina chiede un confronto con la regina delle televendite

Pare che sia stata proprio la mamma di Guenda Goria a chiedere agli autori del Gf vip di avere un confronto con Patrizia. Non sappiamo ancora se Alfonso Signorini concederà all’ex gieffina questa richiesta. Intanto però, Patrizia nei giorni scorsi si è lasciata andare ad una confessione che ha fatto storcere un pò il naso. A riportare questa confessione il portale Blogtivvu.com. Patrizia, parlando con alcuni compagni d’avventura, avrebbe detto che la Ruta prima di partire le avrebbe dato dei consigli per affrontare questa avventura.

La confessione di Patrizia su Maria Teresa Ruta e le dure parole

Maria Teresa le avrebbe consigliato di far finta di litigare con qualcuno in modo da essere al centro dell’attenzione e soprattutto protagonista di qualche clip. “Sai come le ho risposto? Che non me ne frega un ca**o. La mia cara collega Maria Teresa Ruta. La salutiamo? No, io non la saluto, perchè non farò mai quello che ha fatto lei”. Queste le parole di Patrizia che sono apparse piuttosto dure e che sicuramente hanno fatto infuriare la Ruta che adesso vuole un confronto con lei. Arriverà? Lo scopriremo solo vivendo.