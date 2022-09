Verissimo, Luca Argentero diretto su Claudio Amendola: “In che rapporti sono con lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero è stato ospite nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. Per lui arriva una bellissima sorpresa.

Luca Argentero lo conosciamo tutti per essere un grande attore, pronto a fare una grande esperienza dietro il bancone di Striscia la notizia, come conduttore insieme ad Alessandro Siani. Ebbene, in questo weekend è stato ospite nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin, dove ha avuto modo di raccontarvi. Ad un certo punto, il noto attore ha ricevuto anche una bellissima sorpresa. Ma cosa è accaduto?

Luca Argentero si racconta nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin

Il noto attore e nuovo conduttore di Striscia la notizia, in questo weekend è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Luca è apparso davvero molto sereno, anche perché sta attraversando uno dei migliori momenti della sua vita, non soltanto da un punto di vista professionale ma anche privato. La moglie è infatti in dolce attesa del loro secondo figlio. Da un punto di vista professionale, invece, sono tanti i progetti che vedono Luca impegnato adesso e per i prossimi mesi.

La sorpresa per Luca da parte di Claudio Amendola

Durante l’intervista per Luca è arrivato un momento piuttosto emozionante ed è stato quello in cui ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di un collega. Chi? Claudio Amendola gli ha fatto recapitare un bellissimo videomessaggio, dove ha utilizzato delle parole molto dolci. Inevitabilmente Luca non ha potuto che ringraziare il collega per le belle parole ed ha sottolineato di essere stato felice di aver ricevuto questo videomessaggio proprio da lui che è una di quelle poche persone che nei 20 anni di carriera ha incontrato e sono rimaste. Luca ha infatti sottolineato di avere un grande rapporto con lui.

La dichiarazione d’amore per la moglie Cristina Marino

Non poteva mancare il momento da dedicare alla moglie, Cristina Marino che è la mamma della prima figlia, Nina Speranza e del secondo nascituro che arriverà tra qualche mese. Luca ha parlato della moglie dicendo che è una donna e mamma davvero incredibile, con tanta voglia di fare e carica di energia. Poi, ha aggiunto di aver finalmente trovato la persona giusta con la quale c’è la possibilità di poter dire che questo matrimonio possa durare per sempre. “Questo per sempre a volte spaventa, ma con lei a me non fa paura“. Queste le bellissime parole di Luca che fa capire ancora una volta quanto sia innamorato della moglie.