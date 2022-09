Oggi è un altro giorno, Serena Bortone in diretta chiede scusa ad Amadeus: “Ti prego, scusa”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno chiede scusa ad Amadeus per una richiesta avanzata da Jessica Morlacchi.

Serena Bortone è la conduttrice di Oggi è un altro giorno, ovvero la trasmissione che va in onda su Rai 1 tutti i giorni a partire dalle ore 14.00. Ebbene, sembra che nel corso della puntata andata in onda ieri, Serena abbia dovuto scusarsi con Amadeus. Il motivo? Cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ospita Roberto Da Crema

Serena Bortone, come sempre ieri è andata in onda con una puntata di Oggi è un altro giorno, ovvero la trasmissione che va in onda tutti i giorni su Rai 1. Come sempre nel corso della puntata ha ospitato diversi personaggi, tra cui Roberto Da Crema, colui che conosciamo più come Baffo, noto imprenditore e personaggio televisivo che si è dedicato per tanti anni alle televendite. Per questo ad u n certo punto della diretta, è arrivato un appello da parte degli ospiti fissi del programma ovvero Jessica Morlacchi, Memo Remigi, Antonio Mezzancella.

Jessica Morlacchi avanza una richiesta all’ospite, il re delle televendite

Ad un certo punto, verso la fine dell’intervista che Serena ha fatto a Roberto, Jessica Morlacchi pare che abbia fatto una richiesta alla presentatrice, chiedendole se poteva chiedere al Baffo quel favore. A quel punto la presentatrice ha aggiunto “Roberto, i miei affetti stabili hanno un desiderio. Vogliono andare a Sanremo.. Puoi aiutarli?”. Ma cosa avrebbe potuto fare Roberto? Quest’ultimo avrebbe dovuto fare una sorta di televendita sui cosiddetti Memos, il gruppo che canta proprio nel programma Oggi è un altro giorno che è composto proprio da Jessica, Antonio e Memo Remigi.

Serena Bortone chiede scusa ad Amadeus

L’ospite senza alcun problema, così, si è rivolto verso la telecamera facendo un appello al direttore artistico di Sanremo dicendo “Amadeus, non puoi privarti dei Memos” e poi tante altre frasi di convincimento. A quel punto, dopo questa sorta di televendita, la conduttrice avrebbe chiesto scusa ad Amadeus, dicendo “Ama ti prego, perdonali”. Un simpatico siparietto quello che è andato in scena, che ha tanto divertito i presenti in studio e di conseguenza anche i telespettatori.