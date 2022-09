Amici, Ramon fa un regalo alla Celentano, la reazione della professoressa

0 SHARES Condividi Tweet

Ramon, il ballerino di Amici si è presentato all’incontro con la Celentano in pigiama e vestaglia. Poi le ha fatto un regalo particolare.

Torniamo a parlare di Amici 22 e nello specifico di un allievo che sembra essere diventato ormai un vero e proprio idolo. Nel daytime di Amici, andato in onda nella giornata di ieri il pubblico pare che abbia scoperto che cosa è accaduto in seguito alla sospensione. In queste poche puntate del programma, il giovane allievo della scuola sembra aver già conquistato tutti con la sua ironia. Ma cosa è accaduto nelle scorse ore e perchè il pubblico lo acclama così tanto?

Amici 22, Ramon diventa l’idolo del web

Ramon di Amici 22 è diventato ormai un vero e proprio idolo del web. L’allievo e giovane ballerino, è anche un giovane piuttosto divertente e su questo non sembra esserci proprio alcun dubbio. Proprio nelle scorse ore pare che Ramon abbia reagito con ironia ad un provvedimento arrivato dalla maestra Alessandra Celentano. Ovviamente, ha espresso quello che pare fosse il suo pensiero, ritenendo il provvedimento piuttosto eccessivo.

Il ballerino si presenta all’incontro con la Celentano in pigiama e vestaglia

Dopo aver avuto il confronto con la maestra Celentano, così, Ramon è tornato in casetta, ha messo sul il pigiamino blu e poi ha scritto una lettera alla maestra. Poi ha preso questa lettera e l’ha inserita all’interno di una scatola rossa a forma di cuore, chiedendo di poter incontrare la maestra. Ebbene, il ballerino si è presentato all’incontro proprio con addosso il pigiama e la vestaglia. Una volta davanti alla Celentano le avrebbe detto “Le piaccio?”. La Celentano non ha risposto, lui ha preso la lettera leggendola alla maestra chiedendole in primis scusa se i suoi atteggiamenti in casetta possono essere stati poco consoni. Poi ha aggiunto di sentirsi diverso dagli altri, nonostante sappia che essendo un ballerino classico, deve avere anche un determinato comportamento nella vita di tutti i giorni.

Il regalo di Ramon alla professoressa Celentano

“Sono un ragazzo normale come tutti e che quando deve dimostrare eleganza o l’essere puro classico lo fa danzando“. Queste le parole di Ramon, il quale ha aggiunto che il suo intento era quello di fare un regalo alla Celentano dicendo ancora “Le voglio fare un regalo, con la premessa che io sono Ramon, un ragazzo classico ma anche un pò pirla”. A quel punto la maestra non ha potuto non divertirsi e sorridere. Ma il regalo? Ramon ha regalato alla professoressa un pantaloncino leopardato. La Celentano è stata parecchio divertita e le è anche tanto piaciuto.